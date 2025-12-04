وفاة مُسنٍّ هندي سقطت عليه بقرة طيَّرها قطار فائق السرعة

شاءت الأقدار أن يفقد هندي مسن حياته بعدما سقطت عليه بقرة صدمها قطار على بعد عشرات الأمتار عن المكان الذي كان فيه.

وتوفي الرجل الذي كان يقضي حاجته على قضبان السكة الحديد في الهند يوم الأربعاء الماضي، إثر سقوط بقرة عليه، بعد أن صدمها وطيَّرها قطار فاندي بهارات.

ووقعت الحادثة وفقا ل" انديا توداي" في مركز أرافالي فيهار بمدينة ألوار، راجستان. وتم التعرف على المتوفى بأنه شيفدايال شارما، وهو رجل تقاعد من عمله ككهربائي في السكك الحديدية الهندية قبل 23 عامًا.

ووفقًا لأقارب شيفدايال، اعترضت بقرة طريق قطار فاندي بهارات وكان تأثير الاصطدام كبيرًا لدرجة أن جزءًا من جسد البقرة سقط على بعد 30 مترًا فوق شيفدايال، الذي كان يقضي حاجته على القضبان. وتوفي شيفدايال على الفور.

وشهدت قطارات فاندي بهارات شبه فائقة السرعة حوادث اصطدام بالماشية على عدة مسارات، وكان أكبر عدد منها في مسار مومباي-غوجارات.

وبعد أيام من انطلاقه، تعرض قطار مومباي-غانديناغار فاندي بهارات فائق السرعة لأضرار طفيفة بعد اصطدامه بالماشية في 6 أكتوبر. وفي اليوم التالي، تعرض القطار نفسه لأضرار طفيفة في مقدمته بعد اصطدامه ببقرة بالقرب من محطة أناند في غوجارات.

وصرح وزير السكك الحديدية الهندي أشويني فايشناف بأن الاصطدام بالماشية على القضبان أمر لا مفر منه، وقد تم أخذ ذلك في الاعتبار عند تصميم قطارات فاندي بهارات شبه فائقة السرعة، التي تعمل بسرعة تتراوح بين 130 و160 كيلومترًا في الساعة تقريبًا.

في هذه الأثناء، قررت السكك الحديدية الغربية وضع سياج معدني على طول الطريق الرئيسي بين مومباي وأحمد آباد والذي يبلغ طوله أكثر من 620 كيلومترًا لمنع الحيوانات من التجول على المسارات ومنع الحوادث.