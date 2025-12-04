موظف فرنسي قام بتخدير 240 متقدمة لوظائف قبل أن تكتشفه الشرطة

كشفت السلطات الفرنسية عن هوية موظف حكومي متهم بتخدير أكثر من 240 متقدمة لوظائف حكومية، لإشباع هوس غريب لديه.

وقالت صحيفة "الغارديان" أن الموظف كريستيان نيغر أعطى النساء مشروبًا مُضافًا إليه مُدرّ للبول أثناء مقابلات عملهن كمدير موارد بشرية في وزارة الثقافة الفرنسية، مع علمه أنه سيُسبب لهن الحاجة للتبول. وغالبًا ما كانت المقابلات تُجرى في الهواء الطلق، على مسافات طويلة بعيدًا عن دورات المياه، حيث كانت العديد من النساء يشعرن بالغثيان ويُجبرن على التبول في الأماكن العامة، وأحيانًا يُبللن أنفسهن.

وفي جلسة استماع بالمحكمة، نُشرت سابقًا في وسائل الإعلام الفرنسية، استمعت المحكمة إلى أنه احتفظ بسجل على جهاز الكمبيوتر الخاص به لما أسماه "تجارب P". واحتوى جدول البيانات على سجلات مفصلة لردود فعل النساء، بالإضافة إلى صور التقطها سرًا على ما يبدو.

وتمتد الاتهامات الموجهة إلى نيغري، وهو في أوائل الستينيات من عمره، على مدى تسع سنوات، وظلت تتداول في المحاكم الفرنسية منذ فترة مماثلة تقريبًا.

وفي عام 2019، وُجهت إلى نيغري عدة تهم، وفي عام 2023، أمر قاضي الدولة بدفع تعويضات لسبعة ضحايا مزعومين، تتراوح قيمتها بين 11 ألف يورو (حوالي 12 ألف دولار) و16 ألف يورو (حوالي 18 ألف دولار) لكل منهن.

وواصل قاضي تحقيق آخر التحقيق في القضية، حيث تضاعف عدد الضحايا المزعومين الذين تم التعرف عليهن بأكثر من ثلاثة أضعاف في غضون عامين.

وقالت الصحيفة أن مدر البول الذي قيل إنه استُخدم قوي للغاية، ولا يمكن الحصول عليه إلا بشكل غير قانوني في فرنسا.