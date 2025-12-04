طبيب كيم كاردشيان يكشف لها بعد مسح دماغها أنه "قليل النشاط"

في الحلقة السادسة من الموسم السابع من مسلسل "عائلة كارداشيان"، ذهبت كارداشيان إلى الطبيب لإجراء مسح ضوئي لدماغها، حيث كشفت النتائج أنه "يتمتع بنشاط أخف من المتوقع" وفقا لما ذكره موقع "توداي.كوم"

وزارت كاردشيان الدكتور دانيال أمين المعروف باستخدامه لتقنية تصوير الدماغ، وكان ظهر سابقًا في مسلسل "عائلة كارداشيان". وبعد إجراء المسح الضوئي، جلست كارداشيان مع أمين لمراجعة النتائج، وأخبرها أن دماغها "جميل"، مما أسعدها. وقالت في اعترافها: "لدي دماغ جميل. سمعتُ ذلك من قبل."

ثم كشف أمين أن كارداشيان ليست مُعرّضةً لخطرٍ كبيرٍ للإصابة بمرض الزهايمر. وقال إنها "ليست مُرهقةً للغاية، وليست قلقةً، وليست مُكتئبةً"، بناءً على الفحص.

مع ذلك، لاحظ أنه رأى "ثغراتٍ" في صورة فحص دماغها، والتي قال إنها تُشير إلى "انخفاضٍ في النشاط". وقال لها: "الجزء الأمامي من دماغكِ أقل نشاطًا مما ينبغي. مع عمل الفصوص الأمامية لديكِ الآن، سيكون من الصعب إدارة التوتر، وهذا ليس جيدًا لكِ، خاصةً وأنتِ تدرسين وتستعدين لامتحانات البورد".

وأوضح أمين أن نتائج كارداشيان قد تكون مرتبطةً بـ "التوتر المُزمن" الذي تُعاني منه يوميًا أثناء دراستها لامتحان نقابة المحامين في كاليفورنيا. لكن على الرغم مما تواجهه، قال إنها مضطرة لاتخاذ خطوات لإدارة ضغوطها بشكل أفضل.

من جهتها قالت كارداشيان إن من أبرز مسببات التوتر في حياتها مشاركتها في تربية أطفالها مع زوجها السابق كانييه ويست، والشهادة في محاكمة سرقة باريس، والدراسة لنقابة المحامين.

وفي فيديو نُشر على تيك توك في 10 نوفمبر، كشفت أنها رسبت في امتحان نقابة المحامين في كاليفورنيا، وألقت حينها باللوم على "تشات جي بي تي " لإعطائها أمثلة خاطئة وفقا لتعبيرها، وأنها ستضطر لإعادة الامتحان.