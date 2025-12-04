«قمة بريدج 2025» تعتمد «فوربس الشرق الأوسط» شريكاً إعلامياً رئيساً

أعلنت «قمة بريدج 2025» انضمام «فوربس الشرق الأوسط» إلى القمة شريكاً إعلامياً رئيساً لدورة هذا العام 2025، في خطوة تعكس توجّه القمة للتحالف مع المؤسسات الإعلامية الأكثر تأثيراً في عالم الأعمال والاقتصاد والريادة.

جاء هذا الإعلان خلال توقيع مذكرة تفاهم بين نائب رئيس «بريدج»، الدكتور جمال محمد عبيد الكعبي، والرئيسة التنفيذية رئيسة تحرير «فوربس الشرق الأوسط»، خلود العميان، ويؤسّس هذا التوقيع لمرحلة تعاونٍ أوسع بين الجانبين، ترتكز على تعزيز التكامل في بناء المعرفة، وتطوير محتوى اقتصادي وإعلامي يعكس مكانة المنطقة في صناعة المحتوى العالمية.

وتمثل «فوربس الشرق الأوسط» أحد أهم المنصات التي تصوغ سرديات القيادة والريادة والاستثمار في المنطقة، بما تقدمه من تحليلات اقتصادية عميقة وتصنيفات عالمية وقراءات معمقة لأسواق الشرق الأوسط.

ومن خلال هذه الشراكة، تدخل «فوربس الشرق الأوسط» إلى قلب الحوارات التي تصنع مستقبل الإعلام والتقنية والمحتوى، وتمنح القمة جسوراً مباشرة نحو مجتمع الأعمال العالمي، بما يرفع مستوى الحوار ويوسّع نطاق تأثيره داخل قطاعات الاقتصاد الإبداعي وتوجهات الاستثمار الجديد.

وتهدف قمة «بريدج» من خلال هذا التعاون إلى بناء قيمة جديدة تتجاوز التغطية الإعلامية التقليدية، وتسهم في توسيع أثرها على مستوى السياسات الاقتصادية والصناعات الإبداعية، وتفتح الشراكة مع «فوربس الشرق الأوسط» مسارات استراتيجية تشمل، ترسيخ حضور القمة في الفضاء الاقتصادي العالمي عبر شبكة «فوربس» من المستثمرين والشركات والقيادات التنفيذية، وتوسيع دائرة التأثير عبر تغطيات تحليلية ومحتوى متخصص يعكس عمق النقاشات والتحولات التي تشهدها قطاعات الإعلام والتقنية، إلى جانب إيصال قصص القمة وشخصياتها وفعالياتها الإبداعية إلى جمهور دولي يتابع مستجدات الأسواق والابتكار وريادة الأعمال.

وتقام قمة «بريدج 2025» خلال الفترة من الثامن إلى 10 ديسمبر 2025 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).