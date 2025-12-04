بيت الحكمة يستكشف آفاق التعاون مع المؤسسات الثقافية في ماليزيا

شارك بيت الحكمة في الحفل الرسمي لافتتاح الدورة الرابعة من معرض سيلانغور الدولي للكتاب 2025، الذي تستمر فعالياته، حتى السابع من شهر ديسمبر الجاري، في ولاية سيلانغور الماليزية، وذلك بحضور السلطان شرف الدين إدريس شاه، سلطان الولاية، الذي كرم عدداً من الجهات المؤثرة في المشهد الثقافي، وفي مقدمتهم بيت الحكمة، تقديراً لدوره في دعم صناعة الكتاب ونشر القراءة والنهوض بأدب الأطفال واليافعين.

وسبقت حفل الافتتاح زيارة إلى مؤسسة مكتبة سيلانغور العامة، حيث كان في استقبال فريق بيت الحكمة رئيسة المؤسسة، مستورة محمد، التي اصطحبت فريق بيت الحكمة في جولة شاملة داخل مرافق المؤسسة للاطلاع على برامجها وخدماتها المجتمعية، وذلك في إطار الزيارات المتبادلة بهدف تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي بين المؤسستين.

والتقى فريق بيت الحكمة، الفريق الإداري لمكتبة سيلانغور العامة، حيث ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الثقافي والمعرفي، في ضوء ما يجمع الثقافتين الإماراتية والماليزية من قيم معرفية ورؤى حضارية مشتركة، وضمن فعاليات «منتدى سيلانغور الدولي» شاركت المديرة التنفيذية لبيت الحكمة، مروة العقروبي، في جلستين نقاشيتين، أولاهما بعنوان «كتب من أجل المستقبل: محتوى الأطفال والاتصال العالمي»، والأخرى بعنوان: «القراءة تُحفز الأفكار.. والمكتبات تصنع التغيير»، بمشاركة نخبة من رواد قطاع المكتبات وأدب الأطفال واليافعين في ماليزيا والصين وكوريا، كما أدار الجلستين رئيس المجلس الماليزي لكتب اليافعين، أحمد رضا خيرالدين.