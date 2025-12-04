احتفاء بقيم وطن

لفنجان القهوة في التراث والسنع معانٍ كثيرة، فكيف حين يرتبط بفرحة عيد الاتحاد.. القهوة في هذا اليوم تتجاوز مفهوم الضيافة إلى الاحتفاء بقِيَم وطن يخطو بكل ثقة إلى المجد، واستحضار ذكرى المؤسّسين الذين جمعوا القلوب قبل أن يجمعوا الإمارات السبع في كيان واحد.

طقس القهوة مرآة لفرحة شعب الإمارات في عيد الاتحاد: فعل بسيط، لكنه يختزل تاريخاً من التواصل، وموروثاً من الكرم، وروحاً موحدة لاتزال تُقدّم فنجانها للأقرب والأبعد بالحب ذاته.. فنجان صغير يشهد على ثقافة لاتزال تحتفي بكرمها، وعلى وطن يحتفل باتحاده بروح الضيافة ذاتها التي ميّزته عبر الزمن.