تامر عاشور ووائل جسار.. رسالة حب من «المجاز» إلى الإمارات

شهد مسرح المجاز في الشارقة ليلة غنائية مميزة جمعت الفنانَين تامر عاشور ووائل جسار، في حفل فني كبير قدّم باقة من روائع الطرب ومزيجاً فريداً من الأغاني التي شهدت تفاعلاً من الجماهير التي ملأت مدرجات المسرح، والتي حضرت من مختلف إمارات الدولة.

وأعرب الفنانان عن تقديرهما للجمهور الإماراتي، واعتزازهما بإحياء الحفل على مسرح المجاز، مؤكدَين أن الشارقة باتت وجهة رئيسة للفنانين، لما تقدمه من بنية تحتية مميزة وتجربة مسرحية تليق بالفنون العربية.

ووجّه النجمان خلال الحفل الذي تم تنظيمه رسالة محبة للإمارات وشعبها، معتبرين أن الجمهور هنا يمتلك ذائقة فنية راقية وحضوراً يضاعف من قيمة أي عرض يُقدَّم على خشبة المسرح، ويأتي هذا الحفل ضمن أمسيات «هلا بالمجاز»، الزاخرة ببرنامج حافل من العروض الموسيقية والغنائية التي تستضيف نخبة من نجوم الطرب العربي.

قدم الفنان تامر عاشور على خشبة المسرح باقة منتقاه من أجمل أغانيه التي حملت بصمته الخاصة، ليأخذ الجمهور بصوته الشجي إلى أجمل أغانيه، وارتفعت وتيرة الحماس مع صعود وائل جسار إلى خشبة مسرح المجاز، إذ استهل فقرته بأجواء طربية أخذت الجمهور إلى عالم من الشجن والرومانسية، وقدّم «ميدلي» طربي لأجمل أغانيه القديمة، مستعيداً معها ذاكرة الجمهور ومؤكداً استمرارية حضوره على الساحة الفنية.

ويواصل مسرح المجاز تقديم أمسيات فنية تستقطب جمهور الإمارات والزوار من مختلف الدول، ما يعزز دوره في دعم الفنون وتقديم تجارب ثقافية وترفيهية تليق بمكانة الإمارة.