نجوم عالميون يضيئون قرعة كأس العالم

يقدم أندريا بوتشيلي، ونيكول شيرزينجر، وروبي ويليامز، عروضاً خلال حفل قرعة كأس العالم لكرة القدم التي ستقام، غداً، في واشنطن.

ويُتوقع أن يشاهد الحدث، الذي يقام في مركز جون كينيدي للفنون الأدائية، ملايين المتابعين، حيث ستضيف عارضة الأزياء والشخصية التلفزيونية، هايدي كلوم، والممثل الكوميدي، كيفن هارت، ونجم فيلم «توب جن: مافريك»، جاي إليس راميريز، لمسة من بريق هوليوود إلى الفعالية، وقالت كلوم التي شاركت سابقاً في بطولة 2006 في ألمانيا: «إن استضافة القرعة النهائية مرة أخرى، بعد أن كنت جزءاً من هذا العرض قبل 20 عاماً في بلدي، أمر استثنائي حقاً».