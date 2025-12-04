سابرينا كاربنتر لـ «البيت الأبيض»: دعوا أغنياتي وشأنها

طالبت نجمة البوب الحائز جائزة «غرامي»، سابرينا كاربنتر، البيت الأبيض بالتوقف عن استخدام أعمالها الفنية، وذلك بعد أن استخدمت إدارة الرئيس، دونالد ترامب، إحدى أغانيها في مقطع مصور نُشر على منصات التواصل الاجتماعي، وألقت فيه عناصر من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الأميركية القبض على عدد من الأفراد.

واستخدم البيت الأبيض في المقطع المصور، الذي نشره الإثنين الماضي، أغنية كاربنتر الشهيرة «جونو»، التي صدرت عام 2024، وظهر في المقطع ضباط من وكالة إنفاذ قوانين الهجرة والجمارك الاتحادية وهم يطاردون أفراداً قبل إلقاء القبض عليهم، بينما كان المارة يوثّقون ما يجري بهواتفهم المحمولة.

وكتبت كاربنتر (25 عاماً) على منصة «إكس»: «هذا المقطع سيئ ومثير للاشمئزاز، لا تشركني أو تستغل موسيقاي أبداً لمصلحة برنامجك غير الإنساني، دعوا أغنياتي وشأنها».

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون: «هذه رسالة قصيرة وموجزة لسابرينا كاربنتر: لن نعتذر عن ترحيل المجرمين الخطرين والقتلة والمغتصبين والمتحرشين بالأطفال.. أي أحد يدافع عن هؤلاء الوحوش المرضى لابد أنه غبي.. فهل أنت كذلك؟»، وانضمت كاربنتر إلى قائمة تضم أكثر من 20 مغنياً، من بينهم نيل يونغ وأعضاء فرقة ذا رولينغ ستونز، اعترضوا على استخدام ترامب لأعمالهم الفنية، ويحرص ترامب خلال فترته الرئاسية الثانية على وجود قوي له على منصات التواصل الاجتماعي، وينشر أعضاء فريق الاتصالات الذي يتابع أنشطة الرئيس مقاطع مصورة قصيرة مصحوبة بالعديد من الأغاني الشهيرة، خلال عرض جهوده للوفاء بتعهدات حملته الانتخابية.