بيع قطع فنية من الشوكولاتة بـ 100 ألف يورو

بيعت قطع فنية مصنوعة من الشوكولاتة تحمل توقيع البعض من أشهر صانعي الحلوى في فرنسا، بمزاد حقق أكثر من 100 ألف يورو تُخصص عائداته لأعمال خيرية.

وتضمّن المزاد الذي أقيم في باريس، أمس، بمبادرة من الحلواني الشهير بيار إيرميه، مجموعة من الحلويات الابتكارية كساعة من الشوكولاتة، أو باقة ورد بالشوكولاتة البيضاء، وقطعة فيها 495 بيضة شوكولاتة، وحصد المزاد 108 آلاف و100 يورو، وستخصّص عائداته لجمعية خيرية تُعنى بمساعدة الأطفال المصابين باللوكيميا، وفق ما كشفت دار المزادات «آركوريال» التي وصفت الحدث بالأول من نوعه في العالم.

وقال القيّم على المزاد، أرنو أوليفو، لوكالة فرانس برس: «هي فعلاً سابقة».