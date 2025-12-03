اكتشاف طفرة جينية مسؤولة عن الإصابة بالأمراض العقلية

أشار فريق من الباحثين في ألمانيا إلى أن طفرة جينية معينة هي المسؤولة عن الإصابة بالأمراض العقلية، في خطوة قد تمهد الطريق أمام ابتكار سبل جديدة للعلاج المبكر لهذه النوعية من الأمراض.

ووجد الباحثون في معهد أبحاث الهندسة الوراثية، التابع لجامعة لايبزيج الألمانية، أن التغيرات التي تطرأ على جين معين قد تكون هي السبب المباشر وراء حدوث الأمراض العقلية، مثل الفصام والاكتئاب والاضطرابات النفسية الناجمة عن القلق والتوتر.

وكشفت منظمة الصحة العالمية، في تقرير صدر عام 2021، أن نحو واحد من كل سبعة أشخاص على مستوى العالم، يعاني من أحد أنواع الأمراض العقلية، وأن أكثر هذه الأمراض شيوعاً اضطرابات التوتر والاكتئاب، وأوضحت أن هذه الأمراض تنجم عن مجموعة من الأسباب من بينها العوامل الوراثية.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Molecular Psychiatry المتخصصة في دراسات علم النفس، فقد توصل الباحثون في جامعة لايبزيج إلى أن الطفرات الجينية التي يتعرض لها الجين GRIN2A تُعد من الأسباب الوراثية المسببة للأمراض العقلية.

وشملت الدراسة 121 شخصاً حدثت لديهم تغيرات في الجين المذكور، ويقول رئيس فريق الدراسة، الباحث يوناس ليمكه: «تشير النتائج إلى أن GRIN2A أول جين معروف يمكن أن يتسبب في حدوث الأمراض العقلية».