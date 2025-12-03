«استوديوهات دبي» تمثل الإمارات في «إيمي الدولية 2025»

شاركت «استوديوهات دبي»، التابعة لمؤسسة دبي للإعلام، في حفل توزيع جوائز «إيمي الدولية 2025»، الذي أقيم، خلال نوفمبر الماضي، في مدينة نيويورك الأميركية، بصفتها شريكاً رسمياً لجوائز إيمي الدولية، حيث تعد أول جهة في المنطقة تدخل في شراكة دولية بهذا الحجم والأهمية، ما يعكس أهمية وقوة حضور دولة الإمارات على الساحة الإعلامية والترفيهية العالمية.

وقال مدير عام استوديوهات دبي المدير التنفيذي لقطاع المحتوى الإعلامي في مؤسسة دبي للإعلام، سالم باليوحة: «تؤكد شراكة (استوديوهات دبي) مع جوائز (إيمي الدولية) التزامنا بدعم صناعة المحتوى، وتعزيز حضور أصحاب المواهب المحلية على الساحة الدولية، وترسيخ مكانة دبي مركزاً حيوياً للتميز والإبداع، كما تجسد مشاركة الاستوديوهات في حفل توزيع الجوائز عمق رؤيتنا في سرد قصص مؤثرة، وبناء شراكات دولية، والاحتفاء بأفضل ما يقدمه التلفزيون حول العالم».

ومثّلت «استوديوهات دبي»، في الحدث العالمي، الإعلامية شيمة، التي تولت تسليم برنامج «Shaolin Heroes» من الدنمارك جائزة أفضل برنامج ترفيهي، وفي هذا السياق قالت: «كان لي الشرف بتمثيل (استوديوهات دبي) ودولة الإمارات على منصة جوائز إيمي الدولية، التي تحتفي بأفضل ما يقدّمه التلفزيون العالمي، حيث يعكس وقوفنا إلى جانب كبار المبدعين والمنتجين ورواة القصص حول العالم مدى التطور الذي حققته صناعتنا، والإمكانات الهائلة التي نمتلكها لصياغة فصل جديد في قطاع الترفيه الدولي». وأعربت عن اعتزازها بالانتماء إلى مؤسسة دبي للإعلام، التي تواصل الاستثمار في المواهب والابتكار وتعزيز التبادل الإبداعي الهادف.

وتمكّنت «استوديوهات دبي» من ترسيخ حضورها على الخريطة العالمية، من خلال بناء شبكة واسعة من الشراكات التي أسهمت في نقل خبرات هوليوود إلى المنطقة، وتعاونت مع عدد من أبرز شركات الإنتاج في الولايات المتحدة وأوروبا، بهدف توطيد علاقات التعاون وتبادل المعرفة في مختلف المجالات الإعلامية والترفيهية، وتطبيق أفضل الممارسات العالمية للارتقاء بصناعة السرد والإنتاجات الإقليمية. وتسهم هذه الشراكات في رفع جودة المحتوى الذي تقدمه «استوديوهات دبي» وقدرته التنافسية، كما نجحت الاستوديوهات في بناء شراكات توزيع قوية تتيح للمحتوى الإقليمي الوصول إلى الجمهور العالمي، وعملت على شراء مجموعة من الإنتاجات الدولية الناجحة وتكييفها لتناسب تطلعات المشاهدين في الدولة والمنطقة، بما يسهم في مدّ جسور التواصل بين الشرق والغرب، وتقديم قصص تلامس ثقافات متعددة.

واستثمرت «استوديوهات دبي» في مسارات متعددة لتطوير المواهب، بما يتيح لأصحاب المواهب والمبدعين الإماراتيين الوصول إلى منصات دولية، والمشاركة في ورش الكتابة العالمية، وبرامج الإخراج، والتدريب والإنتاج بإشراف خبراء من هوليوود وأوروبا، ما يسهم في دعم وتمكين جيل جديد من أصحاب المواهب أمام الكاميرا وخلفها.

وحافظت «استوديوهات دبي» على حضور فاعل في أهم الأسواق العالمية، ومن أبرزها مهرجان «ميب كوم» (MIPCOM) الدولي في مدينة كان الفرنسية، وسوق التلفزيون في لوس أنجلوس، وجوائز إيمي الدولية، بهدف إبراز الأصوات الإبداعية للمنطقة وبناء علاقات قوية مع رواد صناعة المحتوى حول العالم. كما تعمل على دعم المنتجين العالميين الراغبين في التصوير داخل الإمارة، بما ينسجم مع أهداف استراتيجية دبي للاقتصاد الإبداعي، وتعزيز مكانة الإمارة وجهة عالمية لاستقطاب الإنتاجات الدولية الباحثة عن بنية تحتية متطورة وبيئات تصوير متنوعة.

يُذكر أن هذه المبادرات أسهمت في ترسيخ مكانة «استوديوهات دبي» ودورها في الاحتفاء بالسرد العربي وإبراز أصحاب المواهب المحلية والإقليمية، وبناء مسارات إبداعية بين دبي وهوليوود، وتأتي مشاركتها في حفل جوائز إيمي الدولية استمراراً لالتزامها طويل المدى بتعزيز الابتكار الإعلامي، وقد جاءت بعد نجاحها خلال يونيو الماضي، في استضافة الجولة نصف النهائية من تحكيم المسابقة التي تنظمها الأكاديمية الدولية للفنون والعلوم التلفزيونية في دبي.