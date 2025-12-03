فرحة الاتحاد

تتزين الإمارات بكل فخر واعتزاز، فرحة بعيد الاتحاد، حيث تتلألأ الشوارع والمباني بالألوان الوطنية، الأخضر والأبيض والأحمر والأسود، التي تمثل علم الدولة، وتنتشر الأعلام في كل زاوية، وتضيء الأنوار المعالم البارزة، مثل الأبراج والمراكز التجارية، لتصنع أجواء مبهجة واحتفالية.

وها هي مكتبة محمد بن راشد تلفت الأنظار بأضواء متلألئة وألوان زاهية، لتصبح رمزاً بارزاً للفرحة الوطنية وروح الاتحاد، وقد انتشرت الأعلام على واجهات المبنى، بينما أضاءت الأنوار الليلية المكتبة، وجعلتها لوحة فنية تنبض بالحياة.