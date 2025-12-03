«بريدج» 2025 تجمع قادة صناعة الإعلام والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي

تناقش قمة «بريدج» 2025، أضخم حدث عالمي في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، والتي تُنظَّم في أبوظبي من الثامن إلى 10 ديسمبر الجاري، مستقبل الإعلام في ظل التقاطع والتداخل بين الذكاء الاصطناعي والإبداع والتكنولوجيا وصناعة التأثير، حيث تنظم برنامجاً غير مسبوق على مستوى الحجم والتأثير، تجمع خلاله مهندسي ذكاء اصطناعي عالميين، وصانعي سياسات جيوسياسية، ومبتكرين سينمائيين، ومدافعين عن الحقوق الرقمية، ورواد Web3، وناشطي العمل الخيري، وصحافيين عالميين، ومبدعين من مختلف أنحاء العالم.

وتجمع جلسة «تأثير الذكاء الاصطناعي في اقتصاد صناعة المحتوى»، رائد السرد التفاعلي الغامر لدى «نيويورك تايمز»، غراهام روبرتس، والرئيسة التنفيذية لشركة AppliedAI وAccrete Capital، أريا بولورفرشان.

وفي جلسة «السينما العربية في عصر التفاعل والإبداع الجماهيري»، يستكشف الممثل والمنتج المصري أحمد مجدي، والمخرج رامي إمام، والمخرجة الإماراتية الحائزة جوائز، نهلة الفهد، أهمية الشراكات الإبداعية، وتجارب الواقع المعزز والافتراضي.

وتستضيف جلسة «صانعو المحتوى: رواد العمل الخيري والإنساني»، مؤسِّسة مبادرة «وهب الفرح» Giving Joy، فرح مطالقة، والسباحة الأولمبية وسفيرة النوايا الحسنة للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والناشطة الإنسانية التي تم اقتباس قصتها في فيلم من إنتاج Netflix، يسرا مارديني.

وتقام جلسة «صانعات أفلام يغيرن مستقبل السينما» بمشاركة الممثلة العمانية بثينة الرئيسي، والفنانة المصرية وصانعة المجوهرات جيهان الشماشرجي، والممثلة العراقية الحائزة جوائز هند نزار. وتنضم خبيرة استراتيجيات التواصل ومؤلفة كتب على قائمة الكتّاب الأكثر مبيعاً في USA TODAY، مها أبوالعينين، إلى رئيس تحرير Arabian Business، داميان ريلي، في جلسة «عندما يصبح الكل موثّقاً.. من يستحق الثقة؟».

وفي جلسة «من العالم الواقعي إلى الفضاء الرقمي: بناء جسور جديدة»، يشارك الرئيس التنفيذي لشركة Pinscreen، والأستاذ في MBZUAI، وأحد المصنفين في قائمة أكثر 35 مبتكراً تحت سن الـ35 التابعة لـMIT Technology Review، هاو لي.

وفي جلسة «القنوات الإخبارية في عصر الذكاء الاصطناعي»، ينضم رئيس تحرير Arab News، فيصل عباس، إلى مؤسّس ومدير تنفيذي لشركة DMA Media Group، روب باينون، ومسؤول الإعلام في AWS، ديف ميس.

ويجتمع ريتشارد تينغ، الرئيس التنفيذي لشركة Binance، وجيريمي ألار، المؤسس المشارك ورئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي لشركة Circle، في جلسة بعنوان «الويب 3 والقواعد الجديدة للملكية»، وتستضيف جلسة «محاور القوة الجديدة: من الولايات المتحدة إلى الخليج»، السير ليام فوكس، وزير الخارجية البريطاني الأسبق، وكريستوفر إشام، الصحافي الاستقصائي المخضرم في مكتب CBS بواشنطن، وأندرو سولينغر، الرئيس التنفيذي لشركة Foreign Policy.