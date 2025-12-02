"ليس لديها أموال لشراء منزل".. حقيقة إقامة فيروز في شقة من الإسكان بعد وفاة زياد الرحباني

لم تسلم الفنانة فيروز من الشائعات التي تزيد من أحزانها، بعد وفاة نجلها الموسيقار زياد الرحباني، وأبرز تلك الشائعات أنها فقدت أموالها، وأيضًا اضطرارها لبيع منزلها بسبب ضائقة مالية تمر بها، خاصة أنها لم تتربح من الفن بالشكل الكافي الذي يجعلها تعيش مكرمة في حياتها.

ونفى المقربين من فيروز، ومنهم نضال الأحمدية، هذه الشائعات، وفي هذا السياق أوضحت نضال الأحمدية لموقع "القاهرة 24" أن "فكرة إقامة فيروز في شقة من الإسكان أمر غير صحيح بالمرة، وأنا لم أقل إن فيروز ليس لديها أموال لشراء منزل، واضطرارها للحصول على شقة من الإسكان".

وفي سياق آخر، يشار إلى أن فيروز اختارت مرة أخرى عُزلتها التي كانت عليها خلال الفترة الماضية، ولكن ظهورها الأخير بالرغم من توقيته الحزين لها، هو الذي أجبرها على الظهور في استقبال عزاء رحيل نجلها الموسيقار زياد الرحباني.

وبعد العزاء اختارت فيروز مُجددًا عُزلتها التي كانت بها من قبل ولا يوجد لديها نية للظهور مرة أخرى، حيث تقضي وقتها حاليًا رفقة ابنتها ريما والمقربين منها، وأنها تفضل البقاء بعيدةً عن الأضواء.