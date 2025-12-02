إيلون ماسك يحدد موعد "الحرب الكبرى"

أشعل تصريح الملياردير الأميركي إيلون ماسك موجة واسعة من الجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعدما قال إن البشرية تقف على أعتاب صراع عالمي لا مفر منه.

وجاء حديث ماسك رداً على منشور لمستخدم في منصة "إكس" يُدعى هنتر آش، كان يناقش فيه أثر الردع النووي في سياسات الحكومات ودوره في منع اندلاع حرب كبرى، ليعلّق ماسك قائلاً: "الحرب حتمية… خلال خمس سنوات، أو عشر على الأكثر".

وقد فجر هذا التصريح نقاشاً واسعاً بين المستخدمين، الذين لجأ كثير منهم إلى روبوت الدردشة المدعوم بالذكاء الاصطناعي (GROK) لتحليل كلام ماسك. وفي العديد من إجاباته، اعتبر الروبوت أن ماسك يستند في توقعاته إلى تصاعد التوترات العالمية، ومنها التنافس الأميركي–الصيني حول تايوان، والحرب في أوكرانيا، ما يجعل نشوب صراع كبير أمراً محتملاً خلال السنوات الخمس إلى العشر المقبلة، وهو ما ينسجم مع تحذيراته المتكررة من خطر حرب عالمية ثالثة.

وكان ماسك قد نبّه في تصريحات سابقة إلى احتمال اندلاع حرب عالمية ثالثة إذا سمحت الولايات المتحدة لأوكرانيا باستخدام الأسلحة الأميركية لضرب العمق الروسي، أو إذا توسع نطاق الصراع في الشرق الأوسط.