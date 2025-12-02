الحالة الجوية في مصر: 5 أيام من عدم الاستقرار.. و3 محافظات في مرمى "نوة قاسم"

تشهد عدد من المحافظات المصرية حالة من الاضطراب الجوي، تسببت في هطول أمطار غزيرة على بعض المناطق، في ظل تأكيد خبراء الأرصاد الجوية أن البلاد تتأثر حالياً بـ "نوة قاسم"، التي تُعد من أشد النوات التي تضرب السواحل المصرية سنوياً.

ونقلت وسائل إعلام محلية عن هيئة الأرصاد الجوية أن "نوة قاسم" من المتوقع أن تستمر لمدة خمسة أيام، مصحوبة بأمطار كثيفة ورياح قوية، خاصة على محافظات شمال الوجه البحري، وتشمل شرق الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ. كما رجّحت الهيئة انخفاضاً ملحوظاً في درجات الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية خلال هذه الفترة.

ما هي "نوة قاسم" وما سبب التسمية؟

تُعرَف "النوة" بأنها حالة من الاضطراب المناخي تتسم برياح شديدة وارتفاع كبير في أمواج البحر، غالباً ما يصاحبها هطول أمطار غزيرة أو سيول، ما يؤثر سلباً على حركة الملاحة والصيد.

أما تسمية "نوة قاسم"، فتستند إلى رواية شعبية متداولة بين الصيادين في الإسكندرية، تفيد بأن شاباً يُدعى "قاسم"، وهو ابن أحد الصيادين، فقد حياته غرقاًً خلال إحدى النوات القوية، ليُطلق بعدها الصيادون اسمه على هذه النوة تحذيراً من خطورتها.