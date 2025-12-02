باحثون يكتشفون الطفرة الجينية المسؤولة عن الإصابة بالأمراض العقلية

اكتشف فريق من الباحثين في ألمانيا إلى أن طفرة جينية معينة هي المسؤولة عن الإصابة ببعض الأمراض العقلية، في خطوة قد تمهد الطريق أمام ابتكار سبل جديدة للعلاج المبكر لهذه النوعية من الأمراض.

ووجد الباحثون في معهد أبحاث الهندسة الوراثية التابع لجامعة لايبزيج الألمانية أن التغيرات التي تطرأ على جين معين قد تكون هي السبب المباشر وراء حدوث بعض الأمراض العقلية مثل الفصام والاكتئاب والاضطرابات النفسية الناجمة عن القلق والتوتر.

وقد كشفت منظمة الصحة العالمية في تقرير صدر عام 2021 أن نحو واحد من كل سبعة أشخاص على مستوى العالم يعانون من نوع من الأمراض العقلية، وأن أكثر هذه الأمراض شيوعا هي اضطرابات التوتر والاكتئاب، وأوضحت أن هذه الامراض تنجم عن مجموعة من الأسباب من بينها العوامل الوراثية.

وبحسب الدراسة التي نشرتها الدورية العلمية Molecular Psychiatry المتخصصة في دراسات علم النفس، فقد توصل الباحثون في جامعة لايبزيج إلى أن الطفرات الجينية التي يتعرض لها الجين GRIN2A تعتبر من الأسباب الوراثية المسببة للأمراض العقلية.

وشملت الدراسة 121 شخصا حدثت لديهم تغيرات في الجين المذكور . ويقول الباحث يوناس ليمكه رئيس فريق الدراسة: "تشير النتائج إلى أن GRIN2A هو أول جين معروف يمكن أن يتسبب في حدوث الأمراض العقلية".

وأضاف في تصريحات للموقع الإلكتروني "سايتيك ديلي" المتخصص في الأبحاث العلمية: "لقد أثبتنا أن الطفرات الخاصة بهذا الجين لا ترتبط بالفصام فحسب، بل بأمراض عقلية أخرى، وقد تظهر هذه الاضطرابات في مراحل مبكرة من العمر مثل الطفولة والمراهقة".

وذكر الباحثون أن هذه الطفرة الجينية تقترن أيضا بالإصابة بالصرع وبعض حالات الإعاقة في القدرات المعرفية.