جذور عميقة

في صورة واحدة تلتقي ملامح الهوية الإماراتية، حيث تجمع بين الإنسان والأرض والإرث.. امرأة إماراتية بزيّها التقليدي، تحمل على كتفيها تاريخاً من الحكمة والصبر، أمام صورة تفيض بالمهابة، وتختزل تلك العلاقة الفريدة والتاريخية التي جمعت بين القائدين المؤسّسين المغفور لهما الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، والشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراهما، في رحلة بناء وطن، انبثق من رؤية صادقة، وإيمانٍ راسخ بأن الإنسان هو الثروة الأولى.. إنها حكاية فرحة بوطن استطاع أن يصون جذوره العميقة، ويواصل مسيرته نحو المستقبل بثقة وثبات.. إنها لحظة تؤكد أن الإمارات التي شُيّدت بإرادةٍ صادقة ورؤيةٍ بعيدة، لاتزال تحمل في كل تفصيلٍ من تفاصيلها روح المؤسسين، وإيمانهم بأن الهوية هي أساس النهضة وقلبها النابض.