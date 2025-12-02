مجموعة المايا تبارك للإمارات وقادتها الاحتفال بعيد الاتحاد الـ 54

تتقدّم مجموعة المايا، التي تأسست عام 1982 وتتخذ من دبي مقرّاً رئيساً لها، بأحر التهاني وأطيب التبريكات إلى أصحاب السمو الشيوخ في دولة الإمارات العربية المتحدة بمناسبة عيد الاتحاد الـ45.

ويأتي هذا الاحتفاء تقديراً لحكمة القيادة الرشيدة التي صنعت مجد هذا الوطن، ووحدته، ورفعت شأنه بين دول العالم.

على مدى أكثر من أربعة عقود، كان شرفاً لمجموعة المايا أن تنمو جنباً إلى جنب مع المسيرة الاستثنائية لدولة الإمارات «وطن بُني على الطموح، والإصرار، والفرص اللامحدودة».

وقالت المالكة والرئيس التنفيذي لمجموعة المايا، أوشا پاجاراني: «دولة الإمارات ليست المكان الذي بُنيت فيه مجموعة المايا فقط، بل هي البيت الذي شكّل قيمنا ورسالتنا وهويتنا، تعلمنا من قيادتنا أن العظمة لا تُورث، بل تُكتسب بالخدمة، والتواضع، والرؤية الواضحة».

وأضافت «بصفتي ابنة لهذا الوطن، أحمل امتناناً عميقاً للفرص التي منحتها الإمارات لعائلتي ولأعمالنا منذ عام 1982، وفي هذا اليوم الوطني، أجدّد التزامنا بأن نخدم هذا البلد بكل نزاهة وفخر وإخلاص بلا حدود».

واستلهاماً من رسالة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، في كتابه «علمتني الحياة»، تستحضر مجموعة المايا حكمته الخالدة: «القيادة هي شجاعة البناء.. ورفعة الإنسان.. وخدمة الوطن بشرف».

نسأل الله أن يحفظ الإمارات وقيادتها «اليوم ودوم».