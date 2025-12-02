«بريدج 2025» يستضيف لقاءً حصرياً يجمع «دوري الملوك» و«8 فليمز»

تشهد قمة «بريدج 2025» - أضخم حدث عالمي يجمع قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه - لقاءً نوعياً بين «دوري الملوك»، المنصة الرياضية التفاعلية التي أسسها نجم كرة القدم العالمي، جيرارد بيكيه، وشركة «8 فليمز»، صانعة المحتوى العربية الرائدة التي أسسها «أبوفلة» بالمشاركة مع سعد سرور، في لقاء خاص يستعرض التحوّل الكبير الذي تعيشه صناعة الرياضة والترفيه في عصر المنصات الرقمية.

ويعقد اللقاء في 10 ديسمبر الجاري، على «منصة التأثير» علماً بأنه مخصص للأفراد الذين أكملوا التسجيل في قمة «بريدج 2025» وتقدموا بطلب حضور اللقاء عبر تطبيق Bridge، وتم قبولهم للمشاركة في القمة.

ويكشف اللقاء كيف أصبحت «دوري الملوك» و«8 فليمز» تمثلان جيلاً جديداً من المشاريع الرياضية والترفيهية التي تنطلق من المنصات الرقمية، قبل أن تتوسع إلى واقع جماهيري واسع، حيث نجحت «دوري الملوك» في تحويل كرة القدم إلى تجربة تفاعلية يقودها صُنّاع المحتوى وتُبث لملايين المتابعين عبر الإنترنت، فيما أعادت «8 فليمز» رسم مشهد الترفيه الرقمي من خلال المواهب، والبث التفاعلي، والمحتوى القائم على المجتمعات الرقمية الواسعة.

كما يتناول اللقاء الدور المتنامي لصنّاع المحتوى في إعادة تشكيل علاقة الجمهور بالرياضة؛ ليس بوصفهم متابعين، ولكن باعتبارهم شركاء في صياغة التجربة، ومساهمين في بناء قيمة اقتصادية ترتكز على المشاركة، والابتكار، وسرعة الانتشار.

ويعكس هذا اللقاء رؤية «بريدج 2025» بوصفها «أرض الفرص»، ومنصّةً تتقاطع فيها مواهب المحتوى وروّاد الأعمال وصنّاع الإعلام مع أبرز الرموز العالمية، لفتح مسارات جديدة للتعاون وبناء شراكات ما كان لها أن تتشكل في بيئات العمل التقليدية، فالقمة لا تتيح للحضور متابعة النقاشات فحسب، بل تمنحهم إمكانية الوصول المباشر إلى كبار المبدعين والمنصّات المؤثرة، وبناء علاقات عملية يمكن أن تغيّر مساراتهم المهنية.

ويُعدّ جيرارد بيكيه أحد أبرز الوجوه في كرة القدم الحديثة، فقد تخرّج من أكاديمية «لاماسيا» العريقة، وحقق ألقاباً كبرى مع برشلونة ومانشستر يونايتد، وأسهم في فوز منتخب إسبانيا بكأس العالم 2010 وكأس أوروبا 2012. ومع تأسيسه لـ«دوري الملوك»، قدّم بيكيه نموذجاً مبتكراً لبطولات كرة القدم التي تعتمد على التفاعل المباشر والابتكار في تجربة المشاهد.

أمّا حسن سليمان المعروف بـ«أبوفلة»، فهو الشريك المؤسس لشركة «8 فليمز»، وواحد من أكثر صُنّاع المحتوى تأثيراً في العالم العربي مع أكثر من 50 مليون مشترك عبر منصاته.

وأسهم أبوفلة في تشكيل ثقافة الترفيه الرقمي من خلال محتوى الألعاب، والمبادرات الإنسانية، والبث المباشر المخصص لجمع التبرعات. ومن خلال «8 فليمز»، يعمل على دعم المواهب الشابة وتطوير البنية المهنية لصناعة المحتوى في المنطقة.