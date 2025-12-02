مكتوم بن محمد يقدّم واجب العزاء في وفاة أرملة المرحوم سيف علي السبوسي

قدّم سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، أمس، واجب العزاء في وفاة أرملة المرحوم سيف علي هلال السبوسي، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً الله العليّ القدير أن يتغمدها بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.