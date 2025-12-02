«مرود».. أفضل نص مسرحي في «الدن الدولي»

فازت مسرحية «مرود»، للكاتب الإماراتي محمد سعيد الضنحاني، بجائزة أفضل نص مسرحي بمهرجان الدن الدولي للمسرح في مسقط، وذلك تقديراً للبناء الدرامي المتقن الذي تميز به النص، وما حمله من أبعاد إنسانية ولغة مسرحية رفيعة عززت حضور العمل على خشبة المسرح.

وجسّد العرض رؤية فنية متكاملة، الأمر الذي انعكس في آراء لجنة التحكيم والجمهور.

كما حصدت الفنانة، عذاري السويدي، جائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ عن أدائها المتميز في المسرحية، فيما نال الفنان عادل سبيت جائزة أفضل ممثل دور ثانٍ.

وأكدت لجنة التحكيم أن نص «مرود» برز بين الأعمال المشاركة بفضل حساسيته الفنية وعمقه الإنساني.