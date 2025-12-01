البطاطا.. سر الجمال الطبيعي للبشرة في كل منزل

تعدّ البطاطا كنزًا حقيقيًا للعناية بالبشرة، إذ تحتوي على خصائص مهدّئة ومغذية تساعد في تفتيح البشرة وترطيبها وتعزيز نضارتها بشكل طبيعي.

واستكشف فريق من العلماء إمكانية تحويل نفايات البطاطا إلى مكونات قيّمة للعناية بالبشرة، ما قد يضيف لمسة مبتكرة لجلسات العناية بالوجه القادمة.

ووفق صحيفة "ديلي ميل"، قال العلماء إن مخلفات البطاطا، مثل السيقان والأوراق التي تُرمى بعد الحصاد، تحتوي على مركبات فعّالة تُستخدم في مستحضرات التجميل.

ومن أبرز هذه المركبات "سولانيسول"، المسؤول عن إنتاج الإنزيم المساعد Q10، إضافة إلى فيتامين K2.

ويعرف Q10 بخصائصه المضادة للأكسدة وقدرته على الحفاظ على بشرة صحية وشابة، بينما يساهم فيتامين K2 في استقلاب الكولاجين والكالسيوم.

وحاليا، تستخلص شركات التجميل "سولانيسول" من نباتات التبغ، لكن الطلب على هذا المركب ارتفع بشكل ملحوظ خلال العقود الأخيرة.

وبهذا الصدد، يدرس علماء مشروع جامعة أبردين إمكانية استخدام البطاطا كمصدر محلي لـ "سولانيسول".

وفي حال نجاح المشروع، قد تحتوي المرطبات وأقنعة الوجه على مكونات مستخلصة من البطاطا.

وصرحت جمعية "غرامبيان غرويرز"، وهي تعاونية مملوكة للمزارعين مقرها الساحل الشرقي لأسكتلندا، بأن المشروع "مهم للغاية" لصناعة البطاطا.

وأضافت البروفيسورة هيذر ويلسون، رئيسة قسم علم المناعة بجامعة أبردين: "استكشاف جودة وعائد "سولانيسول" المستخرج من قشر البطاطا المحلي وتقييم تطبيقاته في الصناعات التجميلية يمثل مجالا بحثيا مثيرا ومؤثرا".

البطاطا والعناية بالبشرة

أظهرت الدراسات أن مستخلص قشر البطاطا يعزز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن مرونة البشرة ومكافحة التجاعيد.

كما تُستخدم البطاطا منزليا لعلاج مشاكل مثل فرط التصبغ والهالات السوداء وحب الشباب.

ويُقال إن البطاطا الحلوة اليابانية تساعد في تنعيم التجاعيد حول العينين عند هرسها وخلطها مع عصير الليمون.

وتحتوي البطاطا الحلوة على "بيتو كاروتين" الذي يتحول إلى فيتامين A، لحماية البشرة من الأشعة فوق البنفسجية، إضافة إلى فيتاميني C وE، اللذين يعززان إنتاج الكولاجين ويمنحان البشرة إشراقة ونضارة.