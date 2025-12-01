أجيال المستقبل ويوم الوطن المجيد

حاملة أغلى الرايات.. كل الأجيال تزهو بعيد الاتحاد، وأيام الوطن المجيدة.. فاتحة الخير وتآلف القلوب قبل خمسة عقود وأربعة أعوام، تحت ظلال ألوان «عيشي بلادي»، لتعلن عن ميلاد دولة الإمارات العربية المتحدة، التي تواصل إنجازات فاقت حدود الأرض، لتعانق الفضاء، في بلد عطاء يفتح ذراعيه للجميع، ويحتفي بالمناسبة العزيزة، وهو يراهن على أجيال المستقبل التي ستكمل المسيرة الزاهية، وستخطو بها إلى آفاق أبعد، لتحقق أحلاماً جديدة.