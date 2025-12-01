بريطانيا تنعى كاتباً أظهر عبقريته بتواضع.. وداعاً توم ستوبارد

قدّم ملك بريطانيا تشارلز الثالث، وعقيلته الملكة كاميلا، تعازيهما في وفاة الكاتب المسرحي الرفيع، توم ستوبارد، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 88 عاماً، حيث وصفاه بأنه «صديق عزيز أظهر عبقريته بكل تواضع».

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية «بي إيه ميديا»، أمس، عن الملك تشارلز قوله، في بيان صدر عن قصر باكنغهام: «نشعر أنا وزوجتي بحزن بالغ لسماع نبأ وفاة أحد أعظم الكتّاب لدينا، السير توم ستوبارد».

وذكر تشارلز في حديثه عن ستوبارد الذي حاز عدداً من الجوائز: «لقد كان صديقاً عزيزاً أظهر عبقريته بكل تواضع، وكان قادراً على أن يكتب بقلمه في أي موضوع، وقد فعل ذلك بالفعل، ليثير التحدي ويؤثر في جمهوره ويلهمه، بما استوحاه من تاريخه الشخصي».

وتابع: «نتقدم بأحر تعازينا لعائلته الحبيبة».

وتوفي الكاتب الشهير - المعروف بأعمال مثل «روزنكرانتز وجيلدنستيرن ماتا» و«أركاديا» وفيلم «شكسبير عاشقاً» وهو من إنتاج عام 1998، وحاز سبع جوائز أوسكار - «بسلام» بمنزله في دورست «محاطاً بعائلته».