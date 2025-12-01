مدرّج خورفكان يمتلئ بالفخر.. على وقع صوت حسين الجسمي وعبدالواحد

في أجواء وطنية عبّرت عن مشاعر الفخر والانتماء، شهد مدرّج خورفكان أمسية فنية احتفاءً بعيد الاتحاد، أحياها، أول من أمس، كل من النجم حسين الجسمي والفنان فؤاد عبدالواحد.

وجاءت الأمسية ضمن الاحتفالات الوطنية، التي تشهدها الشارقة بمناسبة عيد الاتحاد الـ54، لتجسّد روح الفخر والولاء لمسيرة الدولة منذ لحظة تأسيسها، وامتلأ المدرج بجمهور احتفى بفخر واعتزاز بتاريخ الإمارات ومحطاتها البارزة، مستحضراً اللحظة التاريخية التي توحّدت فيها تحت راية واحدة عبر عقود من العمل والبناء، في ظل قيادة رشيدة وضعت الوطن في مصاف الدول المتقدمة، ورسخت نموذجاً يُحتذى في الوحدة والتنمية والازدهار، وشكّل الحفل لوحة وطنية نابضة، تعكس المكانة الراسخة للإمارات في قلوب أبنائها.

وقال الجسمي إن مشاركته في احتفالات عيد الاتحاد على مدرّج خورفكان كانت مناسبة قريبة إلى قلبه، مشيراً إلى سعادته بوجوده بين الجمهور وسط الأجواء الجميلة التي شهدتها الأمسية، وأضاف أن احتفالات الدولة مناسبة مهمة ومجيدة يفخر بها الجميع، وأن الحضور في المدرّج كان لافتاً ومعبّراً عن محبة الجمهور.

وأضاف أن مدرّج خورفكان يتميز بتصميمه واختياراته الفنية، موضحاً أنه قدّم خلال الأمسية مجموعة من الأغاني القديمة المرتبطة بجذور خورفكان، إلى جانب أعمال وطنية وعاطفية.

وقدّم الجسمي إلى جمهوره باقة من أبرز أعماله، ومنها: «أهواك للموت»، «حامي الدار»، «يا تاج»، «بحر الشوق»، «قاصد»، «بلغ حبيبك»، «الشاكي»، «رعاك الله»، «الجبل»، «الغرقان»، «حتة من قلبي»، «بالبنط العريض»، «فقدتك»، «براوة»، «بحبك وحشتيني».

من جهته، قال فؤاد عبدالواحد إن مشاركته في الأمسية الوطنية كانت مصدر فخر واعتزاز بالنسبة له، مؤكداً أن إماراتنا الحبيبة تنعم بالأمن والأمان في ظل قيادتها الرشيدة وشعبها الطيب، وأضاف أنه تشرف بالوقوف على هذا الصرح الكبير وإسعاد الجمهور في هذه المناسبة الوطنية.

وقدّم عبدالواحد خلال الأمسية مجموعة من أعماله المحبّبة لدى الجمهور، أبرزها: «مليون مرّة»، «خيالات القصص»، «غصن القنا»، «أسمر عبر»، «أوصافك عجب»، «كل أحبك»،«تعلّم»، «العيون السود»، «الله جابك»، «ضاق الغمام»، و«أنا صوتك».

ويُعد مدرّج خورفكان أحد أبرز المعالم الثقافية والسياحية في الشارقة، ويمتاز المدرج بتصميمه العمراني المستوحى من المسارح الرومانية، وبموقعه الفريد عند سفح الجبل المطلّ على خليج خورفكان، ما يجعله وجهة مثالية لاستضافة الحفلات الفنية والعروض المسرحية والمهرجانات الكبرى.

