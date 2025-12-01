تحت قبة الوصل في دبي.. تحف فنية وشهية

تتواصل الفعاليات المتنوعة ضمن مهرجان الكيك في مدينة إكسبو دبي، إذ أظهر طهاة الحلويات المحترفون مهاراتهم الإبداعية في فنون صنع قوالب الكيك، وذلك ضمن إحدى المسابقات التي ينظمها المهرجان في دورة هذا العام، لتنتج عنها هذه التحف الفنية والشهية في الوقت نفسه.

ويستمر مهرجان الكيك في استقبال الزوار، حتى غد، من الرابعة عصراً إلى منتصف الليل يومياً.

ويشارك في المهرجان العديد من الطهاة المحترفين من الإمارات ومن حول العالم، علاوة على 30 علامة تجارية.

ويقدم المهرجان الذي انطلق في 28 نوفمبر الماضي تحت قبة الوصل الأيقونية، مئات الأنواع من قوالب الحلوى مع هواة فنون الطهي والذوّاقين، إضافة إلى الجولة الختامية لفعالية «كيك بيكنك»، وللمرة الأولى في دولة الإمارات.