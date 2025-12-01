أمين معلوف بعد فوزه بجائزة جديدة: نعيش في عصر مُقلق

اعتبر الكاتب الفرنسي اللبناني، أمين معلوف، أول من أمس، خلال تسلمه جائزة أدبية مرموقة في المكسيك، أن العالم يعيش حالياً عصراً هو «الأكثر إثارة» في التاريخ، لكنه أيضاً «مخيف أحياناً».

وحصل مؤلف رواية «صخرة طانيوس» - التي فاز عنها سنة 1993 بجائزة غونكور، أبرز المكافآت للأعمال الأدبية باللغة الفرنسية - على جائزة أدب اللغات الرومانسية (اللغات اللاتينية)، في افتتاح المعرض الدولي للكتاب، الذي يستمر حتى السابع من ديسمبر الجاري، في مدينة غوادالاخارا غرب المكسيك، ويُعد أحد أهم معارض الكتب الناطقة بالإسبانية، وبعد نيله الجائزة، أعرب معلوف عن إعجابه بالتقدم التكنولوجي الذي يُمكّنه من الوصول إلى كل «معارف الكون» بسهولة، والمشاركة في المؤتمرات الدولية من غرفة نومه، أو رؤية أحفاده عبر مكالمات الفيديو في الطرف الآخر من العالم.

وقال: «نعيش في عصر مُقلق، بل ومُخيف أحياناً».

وتُرفق الجائزة في غوادالاخارا بمكافأة مالية قدرها 150 ألف دولار.