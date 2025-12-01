تصاميم أجنحة مستلهَمة من الهوية في «العين للكتاب»

تميّزت جهات مشاركة في مهرجان العين للكتاب 2025، الذي نظمه مركز أبوظبي للغة العربية، من 24 إلى 30 نوفمبر الماضي، بابتكار تصاميم خاصة لأجنحتها تعكس رسالتها الثقافية والمعرفية، ما أضفى على المهرجان طابعاً إبداعياً يجمع بين الفكرة والهوية، ويجذب الزوار إلى تجربة بصرية مختلفة داخل كل جناح.

واختار المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية تصميماً مبتكراً لجناحه على هيئة كتاب مفتوح، في إشارة مباشرة إلى طبيعة عمله في تقديم الأبحاث والدراسات والتحليلات.

وذكر قائمون على الجناح أن الفكرة لاقت إعجاباً كبيراً من الزوار الذين وجدوا في التصميم انعكاساً واضحاً لرسالة المركز المعرفية.

وبروح قريبة من الفكرة ذاتها، جاء تصميم جناح مركز تريندز للبحوث والاستشارات على شكل صفحات كتاب متتابعة، في تجسيد بصري يعبر عن الإنتاج البحثي والتقارير التي يصدرها المركز، وهذا التكوين البسيط والرمزي أسهم في منح الجناح حضوراً لافتاً يجذب الزائر لفكرة «المعرفة المقروءة».

أما صندوق الوطن فاختار مساراً مختلفاً عبر تصميم جناحه بطابع تراثي مستلهم من ملامح الهوية الإماراتية، ويعبّر الشكل التراثي عن طبيعة المبادرات التي يقدّمها الصندوق من جلسات وورش عمل تُعنى بالموروث والتقاليد، بما ينسجم مع رؤيته الداعمة للبرامج التي تُعزّز القيم الأساسية والاقتصادية للهوية الوطنية.

وجاء تصميم جناح جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية بهوية لونية تجمع بين البني الفاتح ولمسات من اللون الأبيض، في توازن بصري يستمد روحه من شعار الجامعة الذي يتخذ شجرة الغاف رمزاً له.

وضم الجناح أشجار غاف داخلية تعكس معنى الجذور والهوية الوطنية، وتُقدّم صورة واضحة لرسالة الجامعة في ربط المعرفة بالقيم المحلية.

واختارت مؤسسة فاطمة بنت هزاع الثقافية نهجاً فريداً باستلهام تصميم جناحها من سلسلة قصص الطفل «قيصر» التي ألفتها الشيخة فاطمة بنت هزاع، وتضمن الجناح رسوماً وصوراً مأخوذة من الكتب الثمانية العربية والإنجليزية، لتتحول مساحة العرض إلى عالم بصري مخصص للأطفال يروي القصة بطريقة فنية وجاذبة.

وعبر منح العارضين إمكانية بناء أجنحتهم بتصاميمهم الخاصة للمرة الأولى، عزّز المهرجان التجربة البصرية للزوار، وقدّم بنية عرض متنوعة وجاذبة.

ومن خلال هذه الإضافات النوعية، سعى المهرجان إلى تقديم تجربة متكاملة للزوار تجمع بين القراءة والثقافة والفن والتفاعل المباشر، ليكون منصة حقيقية لتبادل الأفكار والإبداع، بما يعكس التزام المركز بمواصلة الابتكار، وإثراء الحياة الثقافية في دولة الإمارات.

