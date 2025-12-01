دبي في عيد الاتحاد.. مسرح مفتوح يغني للوطن

تتحول دبي في عطلة عيد الاتحاد الـ54 إلى مسرح مفتوح ومزين بالفن والفعاليات، حيث تتوزع الحفلات الغنائية والعروض المسرحية والعروض الشعبية على عدد من أبرز وجهاتها الترفيهية والثقافية، في مشهد متكامل يحتفي بالوطن من بوابة الموسيقى والتجارب الفنية الاستثنائية.

وتستقبل دبي زوارها ببرنامج ثقافي وفني، مانحة الجميع فرصة إعادة اكتشاف فضاءاتها من منظور مختلف، وراسمة خريطة مليئة بمفاجآت حفلات النجوم الإماراتيين والعرب، ومسارح خليجية جماهيرية مع عروض موسيقية وبصرية موجهة للعائلة، وفنون تراثية تمتد إلى فضاءات التسوق.

حفلات غنائية

في قلب هذا المشهد، وتحت شعار «متحدين»، تقدم الاحتفالات مزيجاً من تجارب الثقافة والضيافة والترفيه، فيما تبرز منطقة «سيتي ووك» كإحدى أكثر الوجهات الترفيهية حيوية، وذلك باستعدادها لاستقبال حفلين مجانيين، من المتوقع أن يستقطبا جمهوراً واسعاً من العائلات والشباب، مساء اليوم، إذ تطل ديانا حداد على المسرح الخارجي، لتلتقي جمهورها في أمسية مفتوحة من دون تذاكر، وفي أجواء احتفالية تتناغم مع روح المناسبة الوطنية.

أما في الليلة المقبلة فتتسلم الفنانة الإماراتية، شمة حمدان، المشعل لتحيي حفلاً غنائياً على خشبة المسرح، تراهن من خلاله، عبر مزيج من الأغاني الخليجية الحديثة، وأعمالها الخاصة وضمن إطار احتفالي يستقطب العائلات والأجيال الجديدة، على مكانتها بين الأصوات الإماراتية الشابة الواعدة على الساحة.

بلقيس

وليس بعيداً عن «سيتي ووك»، تتجه الأنظار أيضاً إلى الواجهة المائية في دبي فستيفال سيتي مول، حيث تحيي الفنانة بلقيس، غداً، على مسرح «فيستيفال باي»، حفلاً بمناسبة عيد الاتحاد، وستجمع أجواؤه بين الإطلالة البحرية المفتوحة والبرنامج الغنائي الثري، وتقدم من خلاله النجمة، مجموعة من أبرز أعمالها الغنائية، فيما يختتم المساء بعرض للألعاب النارية فوق الواجهة المائية، ما يحول الفعالية إلى تجربة بصرية وسمعية متكاملة تجمع بين الغناء والأجواء التجسيدية الملونة التي ستضيء سماء دبي.

مسرح

لا يتوقف البرنامج الفني عند حدود الموسيقى، بل يمتد إلى المسرح بوصفه ركناً أساسياً من أركان المشهد الفني والثقافي في دبي، وفي هذا الإطار، وعلى مدى اليوم وغداً، تستعد «دبي أوبرا» لاستقبال المسرحية الكويتية الجماهيرية «عيال إبليس» التي تقدم في قالب كوميدي اجتماعي، ومن خلال حكاية متخيلة، قصة تكليف إبليس لابنه بمهمة إغواء البشر، قبل أن تتفرع الأحداث إلى سلسلة من المواقف الساخرة التي تقترب من تفاصيل الحياة اليومية. ويعكس اختيار هذا العمل رهان دبي على المسرح الخليجي الجماهيري، وقدرته على جذب شرائح واسعة من الجمهور في المناسبات والعطلات.

«المرآة المفقودة»

أما العائلات التي تبحث عن عرض بصري موسيقي يناسب الأطفال، فلها موعد مع عرض «المرآة المفقودة» على مسرح زعبيل، وتقدمه فرقة روسية، وتمزج فيه بين الموسيقى والحكاية والرسوم والإسقاطات الضوئية، من خلال قصة مرآة سحرية قادرة على تحقيق الرغبات المستحيلة، مما يمنح الأطفال فرصة للتفاعل مع المسرح بشكل حي.

«عيالة» و«حربية»

وإلى جانب هذه الأسماء والفعاليات، تظل الفنون الشعبية الإماراتية حاضرة بقوة في مشهد عيد الاتحاد، فالمراكز التجارية الكبرى في دبي، تستضيف خلال الفترة من اليوم، ولمدة ثلاثة أيام، عروضاً متواصلة لفنون العيالة والحربية وغيرها من الفنون الأدائية التراثية، حيث يصطف الرجال في صفوف متقابلة، يحملون عصي الخيزران الرفيعة على إيقاع الطبول والآلات التقليدية، في مشهد يقدم للزوار صورة حية عن جزء أصيل من الهوية الثقافية الإماراتية.

احتفالات حتا

تعود احتفالات حتا هذا العام، من خلال مجموعة من الفعاليات النوعية والمبتكرة التي تشمل عروض الألعاب النارية، والفقرات الشعبية، وإضاءة الشوارع، ما يعكس أروع صور احتفالات عيد الاتحاد على مستوى دولة الإمارات.

فيما يمكن للزوار الاستمتاع بعرض الألعاب النارية الذي يضيء جبال حتا الخلابة، محاطاً بمجموعة من الإطلالات الطبيعية الخلابة، وروح المجتمع النابضة بالحياة في هذه الوجهة الرائعة.

• الاحتفالات تقدم مزيجاً من تجارب الثقافة والضيافة والترفيه من أجل إرضاء كل الأذواق.