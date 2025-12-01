«حكاية وطن عبر الزمن» في دبا الحصن

وسط حضور كبير يعكس روح الاعتزاز بالهوية الوطنية والمسيرة، نظّم نادي دبا الحصن الرياضي الثقافي احتفالاً بمناسبة عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، تحت شعار «54 عاماً من الاتحاد والريادة».

وتخلل الاحتفال أوبريت حمل عنوان «حكاية وطن عبر الزمن»، استعرض بأسلوب فني قصة الإنجازات وتطورها على مر السنوات على هذه الأرض الطيبة.

كما عرض فيديو بعنوان «ولاؤنا للإمارات»، عبّر من خلاله منتسبو نادي دبا الحصن عن حبهم وولائهم لدولة الإمارات واعتزازهم بهذا الوطن المعطاء.

واختُتم الحفل فقراته بتأكيد الحضور أن ذكرى عيد الاتحاد تمثل مناسبة وطنية تعكس قيم الوحدة والتلاحم.