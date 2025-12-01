فعاليات توزع الهدايا والبهجة في حديقة السيوح

شاركت بلدية الحمرية في احتفالات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، التي نظمت في حديقة السيوح للعائلات بالشارقة، ضمن حرصها الدائم على تعزيز حضورها المجتمعي والمشاركة في الفعاليات الوطنية التي تجسد معاني الوفاء والانتماء للوطن وقيادته الرشيدة.

وشهد جناح البلدية حضوراً واسعاً وتفاعلاً كبيراً من الأهالي والزوار، إذ قدمت مجموعة من الفعاليات الترفيهية والتراثية والوطنية التي استهدفت مختلف فئات المجتمع، وتضمنت أسئلة تفاعلية تراثية ووطنية مع هدايا للجمهور، إضافة إلى أنشطة ومسابقات ثقافية وترفيهية للأطفال، وتوزيع هدايا أدخلت البهجة إلى قلوبهم وسط أجواء احتفالية مفعمة بالفخر والاعتزاز.

وأكد مدير بلدية الحمرية، مبارك راشد الشامسي، أن مشاركة البلدية تأتي انطلاقاً من التزامها بمسؤوليتها المجتمعية ودورها في دعم الفعاليات الوطنية، مشيراً إلى أن عيد الاتحاد يمثل مناسبة عظيمة تستحضر فيها الإمارات مسيرة الاتحاد وإنجازاته.

وأضاف أن البلدية تحرص على أن تكون جزءاً فاعلاً من الاحتفالات الوطنية التي تعزز روح الولاء والانتماء، عبر تقديم فعاليات نوعية تعكس تراث الدولة وهويتها، وتُسهم في إسعاد الأطفال والعائلات، معبراً عن اعتزازه بتفاعل الجمهور الكبير الذي يعكس ارتباط المجتمع بهذه المناسبة الوطنية الغالية.

وأفاد الشامسي بأن الفعاليات جمعت بين المتعة والمعرفة والروح الاحتفالية التي تميز عيد الاتحاد.