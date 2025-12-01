عيد الاتحاد يكسو «الميدان».. بطولة فزاع لليولة تتزين بالرايات وتراث الوطن

في أجواء مزينة بأعلام الوطن، وروح الاتحاد، جرت منافسات الحلقة الرابعة من النسخة الـ25 لبطولة فزاع لليولة، والنسخة الـ21 من برنامج الميدان، التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث.

وأكمل أحمد علي الحبسي ومبارك محمد الشامسي، عقد الثمانية المتأهلين إلى الدور الثاني، وجاءت الحلقة على مستوى عالٍ من التنافسية، وعاشت معها الجماهير في قلعة الميدان في المرموم بدبي، أجمل الأوقات وهي تتابع فرسان الميدان وهم يقدّمون أقوى المستويات في رحلة تحقيق الحلم بكأس فزاع الذهبية.

وتزيّن ميدان المرموم ببيئته الجديدة المستوحاة من «فرجان» دولة الإمارات بما تحمله من تفاصيل أصيلة، وارتفعت فيه أعلام دولة الإمارات في مشهد يجسد الفخر والانتماء، احتفاء بعيد الاتحاد وتأكيداً لقيم الاتحاد التي أرساها الآباء المؤسسون.

كما قدّم البرنامج تقريراً خاصاً بهذه المناسبة الوطنية، استعرض من خلاله زيارة اليويلة لمتحف الاتحاد، في تجربة رسخت لديهم الشعور بالانتماء، والاعتزاز بتاريخ الوطن ومسيرته وإنجازاته.

وجاء التنافس في الحلقة الرابعة - التي بُثت مباشرة عبر شاشة سما دبي، ومن خلال أثير إذاعة الأولى - قوياً تألق خلالها المشاركون وسط منافسة متقاربة للغاية في تحديات البطولة.

وحقق أحمد علي الحبسي (رأس الخيمة) المركز الأول برصيد 80 علامة، ورافقه في التأهل مبارك محمد الشامسي (أبوظبي) بـ60 علامة، بينما جاء في المركز الثالث أحمد راشد المنصوري (دبي) برصيد 50 علامة.

وانضم الحبسي و الشامسي إلى المتأهلين من الحلقات الثلاث الأولى، وهم: عبيد حميد آل علي، وسالم فيصل الحوز، وحمدان ظافر الأحبابي، ونهيان مسري المنصوري، وصالح حمد المنهالي، وسعيد محمد المهيري.

وجاءت الانطلاقة في الحلقة الرابعة بعرض اليولة على إيقاع أغنية «ملح الإمارات» من كلمات الرئيس التنفيذي لمركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، عبدالله حمدان بن دلموك، وأداء الفنان ميحد حمد، وألحان سفير الألحان فايز السعيد، ويتولى تحكيهما خليفة بن سبعين، وفيها كسب الـ25 علامة، كل من الحبسي والشامسي.

وفي تحدي تركيب الشداد، تمكن الحبسي وحده من الحصول على علامته.

وفي تحدي السباحة الذي يقام في مجمع حمدان الرياضي، تفوق الحبسي والمنصوري، ليكسب كل منهما 15 علامة، أما في تحدي الرماية الذي يقام مباشرة على مسرح الميدان، بأسلوب الجري لالتقاط السلاح والتصويب على الأهداف، فكسب الـ15 علامة الحبسي والمنصوري، وفي عدّ القصيد، استطاع الحبسي والشامسي الحصول على علامتها، وفي سباق الهجن الذي أقيم على مضمار المرموم، بالتعاون مع نادي دبي لسباقات الهجن في موقع البطولة نفسه، تفوق الشامسي والمنصوري ليكسب كل منهما 20 علامة.

من ناحيتها، قالت مدير إدارة الإذاعات والإعلام والاتصال المؤسسي رئيس اللجنة المنظمة للبطولة في مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث، نتالي جوزيف أواديسيان: «نعمل في بطولة فزاع لليولة وفق منظومة تدريبية متكاملة، تُعدّ ركيزة أساسية في رحلة إعداد اليويلة للوصول إلى أعلى مستويات الأداء، فالتدريب ليس مجرد جلسات يومية، بل عملية مدروسة يشرف عليها مدربون مختصون يمتلكون خبرات واسعة في الفنون التراثية وأساليب التهيئة البدنية، بما يضمن تطوير مهارات المشاركين بشكل احترافي ومتدرج».

وأضافت: «أثمر هذا النهج نتائج ملموسة، حيث لمسنا قدرة اليويلة على اكتساب مهارات جديدة وصقل مواهبهم بصورة لافتة، ما انعكس مباشرة على مستوى التنافس القوي والتقارب الكبير في العلامات بين المتسابقين، كما أسهم التدريب المستمر طوال أيام الأسبوع في الارتقاء بجاهزيتهم الفنية والبدنية، وجعل أداءهم في تطور مستدام، يعكس الجدية والالتزام اللذين يتحلى بهما الجيل الجديد من اليويلة».

وأشارت إلى أن اهتمام المركز بتوفير أفضل الكفاءات التدريبية وتنويع أساليب التطوير، يمنح المشاركين فرصة حقيقية للنمو والتميّز، ويُعزّز حضور البطولة باعتبارها إحدى أهم المنصات التي تُعنى بالحفاظ على الموروث الإماراتي، وتقديمه بصورة عصرية تليق بمكانته في وجدان المجتمع.

الكيبالي يغني.. والجمهور يتفاعل

حلّ الفنان أحمد الكيبالي ضيفاً على الحلقة الرابعة من برنامج الميدان، حيث قدّم أغنية «موت في غيضك» وسط تفاعل كبير من الجمهور الذي ملأ مدرجات المرموم.

