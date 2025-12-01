باسم يوسف يُطل بـ «عقد من الكوميديا الذكية» في «بريدج 2025»

يعود أيقونة الكوميديا الذكية، باسم يوسف، إلى جمهور المنطقة خلال مشاركته في «قمة بريدج 2025»، أضخم حدث عالمي في قطاعات الإعلام والمحتوى والترفيه، ليقدّم في 10 ديسمبر الجاري جلسة بعنوان «عقد من الكوميديا الذكية: هل نجحت؟» يستكشف خلالها كيف تحوّلت الفكاهة إلى أداة للتأثير وصياغة قراءات جديدة للواقع الثقافي والاجتماعي.

وسيتوقف يوسف خلال الجلسة، التي تقام على منصة «القمة»، عند المسار الذي قطعته السخرية خلال العقد الماضي، وكيف تطوّرت من محتوى ترفيهي إلى لغة نقدية قادرة على قراءة الواقع وكشف تناقضاته، وعلى مواكبة التبدّلات التي شهدها الإعلام واقتصاد المحتوى في المنطقة.

ويُنظر إلى باسم يوسف على نطاق واسع بوصفه نسخة العالم العربي من جون ستيوارت، فما بدأ كمقطع تجريبي من خمس دقائق على «يوتيوب»، سرعان ما تحوّل إلى واحدة من أبرز الظواهر الإعلامية في المنطقة، مع أكثر من 30 مليون مشاهد أسبوعياً، أسهمت في تغيير شكل الخطاب العام وإيصال السخرية إلى جمهور غير مسبوق خلال «البرنامج». وقبل أن يصبح أحد أشهر الأصوات الكوميدية، عمل باسم يوسف جرّاح قلب وصدر لـ13 عاماً، وهو عضو في الكلية الملكية للجراحين، في مسار تحويلي نادر بين المهن الطبية والإعلامية.

وتُعقد القمة التي ينظمها تحالف «بريدج» - المنظمة العالمية المستقلة غير الربحية الهادفة إلى تطوير منظومة الإعلام والمحتوى والترفيه العالمي، والمرتكزة على ترسيخ المصداقية وتعزيز الثقة، ودعم الابتكار المسؤول في هذه القطاعات - من الثامن إلى 10 الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).