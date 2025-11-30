رفضت العودة لطليقها.. فقتلها ووضع جثتها في حقيبة سفر

كشفت السلطات السلوفينية مؤخراً لغز اختفاء صانعة المحتوى النمساوية ستيفاني بايبر البالغة من العمر 31 عاماً، بعد العثور على جثتها داخل حقيبة سفر بإحدى الغابات.

وأوضحت التحقيقات أن ستيفاني كانت قد غابت عن جلسة تصوير مقررة صباح الأحد الماضي، الأمر الذي دفع أسرتها لتقديم بلاغ عن اختفائها. وبحسب المعلومات الرسمية، فقد عادت ستيفاني مساء السبت من حفلة عيد ميلاد برفقة صديقتها، قبل أن تتوجه إلى شقتها في ولاية ستيريا النمساوية، ومنذ تلك اللحظة لم يُعرف عنها أي أثر.

وكشفت التحقيقات، التي نشرتها صحيفة كرونن تسايتونج النمساوية، أن سبب الجريمة كان نزاعاً عنيفاً مع طليقها، الذي أقدم على خنقها بعد رفضها العودة إليه، ليؤكد في اعتراف صادم، أنه ارتكب الجريمة بدافع "الحب"، قبل أن يضع جثتها داخل حقيبة سفر ويلقيها في الغابة.