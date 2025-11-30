"اللسان الأزرق" يثير القلق في أيرلندا الشمالية

أعلنت وزارة الزراعة والبيئة والشؤون الريفية في أيرلندا الشمالية السبت، عن منطقة سيطرة مؤقتة مساحتها 20 كيلومتراً وحظرت نقل الأنواع الحساسة من الماشية إلى داخلها أو خارجها. ويأتي ذلك في إطار تحقيق تجريه بشأن تفش مشتبه به لفيروس "اللسان الأزرق"، والذي ينتشر عبر الأبقار.

وقال وزير الزراعة أندرو موير، إن جميع المنتجين الذين تضرروا من إجراءات السيطرة الجديدة بحاجة إلى المساعدة في الحد من الفيروس.

وبحسب وكالة الأنباء البريطانية، فقد أصاب المرض بقرتين في منطقة بانجور الواقعة على الجانب الجنوبي من بحيرة بلفاست.

وتمت تسمية المرض بـ "اللسان الأزرق"، لأن أعراضه تشمل اللسان الأزرق المتورم والحمى وانخفاض إنتاج الحليب وفي الحالات الأكثر شدة الموت.

وهو مرض حيواني يصيب الماشية، بما في ذلك الأبقار والأغنام بالإضافة إلى الماعز والغزلان، ولا يؤثر المرض على البشر ولا سلامة الغذاء وينتقل بالأساس من خلال البعوض.