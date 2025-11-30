بـ "لحم الديناصور".. طاهٍ بالذكاء الاصطناعي في دبي يثير الفضول

في مدينة دبي التي تتسابق مع المستقبل، افتتح مطعم يَعد الزبائن بتجربة غير مألوفة بطلها أوّل طاه بالذكاء الاصطناعي، وفق مؤسسيه، يثير فضول الزوار ونقاشاً بشأن تمدّد التكنولوجيا إلى ميادين تنافس إبداع الإنسان.

عند مدخل مطعم "ووهو" الذي يقع على مسافة قريبة برج خليفة، يمكن للزوّار لقاء الشيف أيمن بتصميمه الافتراضي على شكل هولوغرام يعكس صورة شاب أشقر بنظارة مستقبلية ثم يدخلون ممرّاً شبه مظلم تحيط به خيوط ألوان صارخة.

ويرجّح مدير مطعم "ووهو" وأحد مؤسسيه أحمد شاكر أنْ "يبتكر الذكاء الاصطناعي أطباقاً أفضل من البشر مستقبلاً".

وتدرّب نموذج الطاهي الذكي على بيانات عقود من البحث في الطهي وعلم الأغذية الجزيئية وآلاف الوصفات، لاختراع أطباق مثيرة للفضول.

وتتصدّر مقبّلة "لحم الديناصور النيّء" ابتكارات "الشيف أيمن" الذي أنشأ خريطة جينية تخيّلية لديناصور عاشِب لتحديد مكوّنات متوفرة في الحاضر تحاكي طعم لحم الكائن المنقرض.

ويقول إيفي أورغونلو، وهو زائر تركي، إن طعم "ترتار الديناصور كان مفاجئا تماما"، مضيفا أنه عند النظر إلى أسماء بعض الأطباق على لائحة الطعام، "يستحيل تخيّل طعمها".

ولم يفصح فريق المطعم عن وصفة الترتار، لكنها بدَت عند تذوقها كخليط من لحوم نيئة مختلفة. ويتم تقديمها في طبق مطّاطي يتحرّك وكأنه يتنفّس.

ويتوسط قاعة المطعم الذي فتح أبوابه للعموم الأسبوع الماضي، هيكل معدني أسطواني ضخم يضيء بألوان مختلفة بواسطة حاسوب يولّد عوالم افتراضية أثناء الأكل باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ينفّذ الوصفات التي يبتكرها "الشيف أيمن"، الطاهي التركي سرحات كارانفيل الذي يشرح بأن دوره يتمثّل في الطبخ والتقديم النهائي.

لكنه يضيف "نختلف أحيانا أنا والشيف أيمن... مثلاً إذا تذوّقت طبقاً ووجدته حارّاً جداً، أناقش معه... ونتوصل للتوازن المناسب".

ويتوقّع شاكر أن "يكون الشيف أيمن شبيها بغوردون رامسي (الطاهي البريطاني المشهور) بنسخة الذكاء الاصطناعي".