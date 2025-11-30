مصر.. التحقيق مع البلوجر سلطانجي والإكسلانس بتهمة التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية

اعترف البلوجر سلطانجي والإكسلانس، المتهمان بنشر فيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تشكك في سلامة بعض المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام، أمام جهات التحقيق المصرية، بغرضهما من وراء ذلك.

وقالا أمام جهات التحقيق، إنهما تعمدا نشر المقاطع، بقصد جذب متابعين وإحداث تفاعل واسع على منصاتهما، بهدف تحقيق نسب مشاهدة مرتفعة.

وألقت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المصرية القبض عليهما بعد تداول مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تضمن التشكيك في سلامة المنتجات الغذائية ومدى صلاحيتها للاستخدام.

وأعلنت وزارة الداخلية في بيان، أنه بالفحص أمكن تحديد الشخصين الظاهرين بمقاطع الفيديو المشار إليها، وهما المشهوران بـ سلطانجي والإكسلانس، مقيمان بمحافظة دمياط.

وبمواجهتهما أقرا بإجراء تحليل لبعض المنتجات الغذائية بعدد من المعامل للتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية وتصوير مقاطع الفيديو المشار إليها بمنزل أحدهما، ونشرها على صفحتهما بمواقع التواصل الاجتماعي بغرض زيادة نسب المشاهدات وتحقيق مكاسب مادية.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.