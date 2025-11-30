عيد ميلاد يتحول لمأتم.. 4 قتلى و10 جرحى بإطلاق نار في كاليفورنيا

قتل أربعة أشخاص وأصيب عشرة بجروح بإطلاق نار في كاليفورنيا، بحسب ما أعلنت الشرطة الأميركية التي وصفت الحادثة بأنها "مستهدفة".

ووقعت الحادثة خلال تجمع عائلي من 14 شخصًا في مدينة ستوكتون بشمال كاليفورنيا، فيما قال جاسون لي نائب رئيس بلدية ستوكتون في منشور على فيسبوك إن إطلاق النار وقع خلال حفل عيد ميلاد طفل.

مكتب قائد شرطة في مقاطعة سان هواكين أشار على شبكات التواصل الاجتماعي إلى أن إطلاق النار "استهدف حوالى 14 شخصًا وتأكد مقتل أربعة ضحايا".