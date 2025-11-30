برنامج مكتبة محمد بن راشد.. فنون وحوار مع مارسيل خليفة

تنظم مكتبة محمد بن راشد، خلال ديسمبر المقبل، مجموعة من الفعاليات التي تجمع بين الفن، والتطوع، والتعليم، والموسيقى، لتقدم تجربة معرفية وترفيهية متكاملة لجميع فئات المجتمع.

وتنطلق أولى الفعاليات مع «إكسبو التطوع والابتكار» التي تجمع نخبة من المتطوعين والمبدعين في أمسية تقدّم نموذجاً لقيمة العطاء وأثره في المجتمع، احتفاءً باليوم العالمي للتطوع. وخلال الفعالية تنظم المكتبة معرضاً فنياً لفنانين متطوعين يعرضون أعمالاً تعكس ارتباط الفن بروح المبادرة المجتمعية، إلى جانب رسم حيّ يقدّمه متطوعون من أصحاب الهمم.

وبالتعاون مع الأرشيف والمكتبة الوطنية، تستضيف مكتبة محمد بن راشد برنامج «أهمية تنظيم وإدارة الوثائق والأرشيف في الجهات الحكومية».

واحتفاءً باليوم العالمي للغة العربية (18 ديسمبر)، تستضيف المكتبة الفنان مارسيل خليفة في جلسة حوارية خاصة يتناول فيها أهم القصائد الفصحى التي لحنها وغنّاها، مع تسليط الضوء على العلاقة العميقة بين الموسيقى والشعر العربي، وكيف استطاعت القصيدة الفصيحة أن تصبح جسراً للتأمل والجمال عبر ألحانه.

وضمن ليالي «سينيوليو»، تنظم المكتبة عرضاً يضم خمسة أفلام قصيرة مختارة من مختلف أنحاء العالم.

وفي إطار رؤيتها لدعم المواهب الموسيقية الوطنية، تنظّم المكتبة أمسية على آلة العود يحييها عدد من الفنانين الإماراتيين الشباب في ليلة تحتفي بجماليات المقام الشرقي وروح الإبداع المعاصر.