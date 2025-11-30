كل القلوب حديقة لرايات الوطن، تحتضن ألوان أعلامه، وتعبر عن حبه، وانتمائها له في جميع الأوقات، لاسيما في هذه الأيام التي لا تنسى، مع استقبال عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات العربية المتحدة، إذ يسعى كل من يعيش على أرضها الطيبة للتعبير عن عشقه لبلاد الخير والتسامح والتعايش، كلّ بطريقته الخاصة.. وهنا تجسّد الجدة ملامح من روح الهوية، لتلتقي في ظل العَلم الغالي تراث الصقّارة والزي الأصيل مَعلماً من أبرز رموز نهضة دبي.