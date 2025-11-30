«أبوفلة» ملك المعرفة في «بريدج».. وأحمد أمين يقدم عرضاً مباشراً

أعلنت قمة «بريدج 2025» عن أمسيات بريدج الترفيهية، سلسلة من الأمسيات الحيّة التي تستضيف مجموعة من المبدعين ونجوم الترفيه، ضمن عروض مباشرة وتجارب جديدة تُقام خلال أيام القمة من الثامن إلى 10 ديسمبر المقبل في مركز أبوظبي الوطني للمعارض (أدنيك).

وتمثل أمسيات بريدج الترفيهية إضافة نوعية إلى برنامج القمة الذي يستقبل نحو 60 ألف مشارك من 132 دولة، ويضم أكثر من 300 جلسة و430 متحدثاً من رواد الإعلام والمحتوى والترفيه حول العالم.

وتتضمن الأمسيات العرض الأول لـ«ملك المعرفة» الذي يقدمه المؤثر وصانع المحتوى العربي الشهير حسن سليمان «أبوفلة»، أحد أبرز الأسماء في الفضاء الرقمي العربي بقاعدة جماهيرية تتجاوز 47 مليون مشترك على «يوتيوب». كما يقدّم الفنان الكوميدي المصري أحمد أمين تجربة ترفيهية خاصة عبر عرض «ستاند أب كوميدي»، يعكس أسلوبه الساخر وحضوره المميز لدى الجمهور، وذلك ضمن جولة «مين أمين؟!» العالمية.

ويقدّم «أبوفلة» برنامجه المباشر الجديد «ملك المعرفة»، في الثامن من ديسمبر، وهو تجربة تفاعلية جديدة من نوع المسابقات على مدار 60 دقيقة، تمزج بين الثقافة العامة وروح التحدي الجماهيري.

ويمثل العرض الأول في «بريدج» تحوّلاً في مسيرة أبو فلة من ظاهرة رقمية إلى فنان يتواصل مع الجمهور مباشرة، مقدماً نموذجاً جديداً في عالم «الترفيه المعرفي» يجمع بين التعليم والتفاعل الجماهيري.

وتستضيف «بريدج» أحمد أمين ضمن جولته العالمية لعرضه «مين أمين؟!»، التي يخصِّص عائداتها لدعم مستشفى معهد الأورام في القاهرة، حيث يقدّم أمسية في التاسع من ديسمبر.