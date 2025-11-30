جدول فعاليات دبي في ديسمبر.. ينبض بحب الوطن والسعادة

كشف جدول فعاليات دبي، المنصّة الرسمية للفعاليات في الإمارة، عن مجموعة متنوعة من الأنشطة والأحداث التي تستضيفها دبي خلال الشهر المقبل، والتي تضم تجارب مميزة، واستعراضات عالمية، ومنافسات كبرى، وفعاليات ثقافية لا تُفوّت.

ويقدم ديسمبر لزوّار دبي وسكّانها تجارب تلبي جميع الأذواق، وترسخ مكانة الإمارة وجهة عالمية نابضة بالحيوية على مدار العام، بدءاً من احتفالات عيد الاتحاد الـ54 لدولة الإمارات، وعودة مهرجان دبي للتسوق في دورته الـ31 التي تنطلق الخامس من ديسمبر المقبل، وصولاً إلى الحفلات، والعروض المسرحية العالمية.

ومن بين أبرز الفعاليات احتفالات عيد الاتحاد في مواقع عدة، حيث تتألّق دبي بحلّة وطنية مبهرة، وتضاء السماء فوق أبرز وجهات المدينة السياحية بعروض الألعاب النارية، التي ترسم لوحات تمزج بين الأضواء والألوان الآسرة.

وتدعو الفعاليات الجميع للاستمتاع بأمسيات تحتفي بروح الوطن واتحاده. ويمكن مشاهدة العروض في السيف، ودبي فستيفال سيتي مول، وحتا، وجزيرة بلوواترز، وذا بييتش، مقابل جميرا بيتش ريزيدنس.

وتتيح منصة جدول فعاليات دبي الاطلاع على الفعاليات والمهرجانات والتجارب والحفلات التي تقدمها الإمارة خلال الشهر المقبل.

