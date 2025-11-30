ساحة الوصل في «إكسبو دبي».. حديقة بطعم الكيك والسكر

وسط أجواء تعج بالزينة الملونة وقوالب الحلوى، انطلقت أول من أمس، فعاليات «مهرجان الكيك» في مدينة إكسبو دبي، بمشاركة مجموعة من أشهر طهاة العالم. ويتضمن الحدث الذي حوّل ساحة الوصل إلى حديقة حلويات، مجموعة من الفعاليات والأنشطة وورش العمل المتمحورة حول فنون صناعة الحلويات في العالم، ويستقطب أشهر الطهاة الحائزين جوائز عالمية في المجال، فضلاً عن ورش العمل المتخصصة في تزيين قوالب الحلويات المبتكرة.

أما الزوار فستتوافر لهم على امتداد أيام المهرجان الذي يستمر حتى بعد غد، تجربة تذوق الحلويات، ومشاهدة أشهر صناع الحلويات وهم يبدعون أجمل المنحوتات الفنية القابلة للتذوق.

لكل مناسبة احتفال

من جهتها، قالت مدير أول في الاستراتيجية والتخطيط في قسم الفعاليات بمدينة دبي إكسبو، عفراء السويدي، لـ«الإمارات اليوم»: «يعتبر هذا المهرجان الأول من نوعه في المنطقة، ويأتي ضمن فعاليات موسم الوصل تحت شعار (لكل مناسبة احتفال)، الذي يحوّل ساحة الوصل إلى حديقة ضخمة تضم أنواع الحلويات والمخبوزات ونكهات القهوة».

وأضافت: «يشارك في المهرجان أكثر من 25 طاهياً محترفاً، و30 علامة تجارية، وهناك عروض وورش عمل وفعاليات متنوعة لمختلف الأعمار سواء الأطفال أو العائلات»، موضحة أن البرنامج اليومي يبدأ من الرابعة عصراً ويتواصل حتى منتصف الليل، مقدماً العديد من الورش التدريبية حول تزيين الكيك، وكيفية صناعة القهوة وتخميرها، إضافة إلى فعاليات تقام على المسرح الرئيس في ساحة الوصل، ويجمع طهاة عالميين يستعرضون تقنيات صناعة المخبوزات وتزيين الكيك، إضافة إلى وجود أماكن تفاعلية للأطفال، وجواز سفر يتيح للجميع تذوق أصناف متنوعة من قوالب الحلوى بشكل مجاني من الأكشاك.

أما المسابقات التي يتضمنها المهرجان، فلفتت عفراء السويدي إلى أنها متنوعة، ومنها مسابقة «بيك أوف» وكذلك «كيك بيكنيك»، وهي فعالية عالمية تقام في أميركا، وستنظم نهاية جولتها العالمية في إكسبو دبي بعد غد.

وشددت على حرص المهرجان على جمع المختصين من دولة الإمارات ومن حول العالم، ليقدموا طوال هذه الأيام عروضاً للجمهور حول كيفية صناعة الحلويات. وتوقعت أن يجذب الحدث هواة الطبخ وصناعة المخبوزات والكيك، مشيرة إلى أنه أيضاً سيجذب الجمهور العادي ليتابع التطور الحاصل في عالم الحلويات بدبي، لاسيما أن المدينة تمتلك العديد من المواهب في المجال.

أسرار الصنعة

من جهتها، قالت الشيف شهرزاد الحجار، التي شاركت في المهرجان، مقدمة ورشة متخصصة في صناعة كريمة الزبدة الخاصة بقوالب الحلويات: «قدمت ورشة متخصصة، إذ تعتبر كريمة الزبدة وصفة أساسية لدخول عالم الكيك، لاسيما أنها مهمة في زينة قوالب الحلويات وحشوتها، وعندما بدأت كنت أعاني بسبب اختبار العديد من الوصفات التي لم تكن ناجحة تماماً، إلى أن توصلت إلى أسرار صناعة هذه الكريمة».

ورأت أن سر خبز الحلويات يكمن في كونه قائماً على علم، ولابد من الاعتماد على المقادير بشكل دقيق، مع اعتماد الميزان لتحديد الكميات وليس الأكواب المعيارية، مشيرة إلى أنها دائماً تشجع هواة خبز الحلويات على الاستثمار في ميزان جيد، وليس في الأكواب لضمان نجاح الوصفات.

وتطرقت شهرزاد الحجار للحديث عن منصات التواصل الاجتماعي التي يقدم من خلالها الطهاة وصفاتهم، مؤكدة أنها لا تعتمد تقديم الوصفة فحسب، بل تتعمد رواية قصة للجمهور بهدف جذب اهتمامه، ولذا في عام واحد تمكنت من جذب ثلاثة ملايين متابع، ومن فتح مخبز خاص بها، وتقديم برنامج على قناة «فتافيت».

وعبّرت عن سعادتها بتنظيم مهرجان الكيك في مدينة إكسبو دبي، كونه يمنح العاملين في مجال الحلويات منصة لمشاركة إبداعاتهم، لاسيما أن عالم الخبز يحمل تحديات أكثر من عالم الطهي، نظراً لدقته.

قوالب ثلاثية الأبعاد

أما الشيف الدكتورة سوزان إن جي، والرائدة في كعكة الشيفون في سنغافورة، فقدمت ورشة عمل حول القوالب الثلاثية الأبعاد التي تصممها، وتجسد فيها العديد من الشخصيات، مشيرة إلى أنها ستقدم أيضاً في ختام المهرجان جلسة حوارية مع الجمهور وتلقي الأسئلة. وأضافت أنها عملت على عدد من الكتب المختصة بكعكة الشيفون، وكذلك بتزيين قوالب الحلويات الخاصة بالزفاف، وحرصت على تقديم هذه الوصفة في المهرجان من خلال ورشة مكثفة.

وعن تحديات عملها في الحلويات، أوضحت الدكتورة سوزان أن أحدها كان التغيير بمفهوم كعكة الشيفون، وتقديمها بأشكال متنوعة، والذي كان مبهراً للجمهور، ووجد تفاعلاً كبيراً عبر منصات التواصل الاجتماعي. واعتبرت أن الزينة في عالم الحلويات أساسية تماماً كما الوصفة، لأنها تحمل جماليات وإبداعات، ومن خلال لمساتها يتميز الطهاة.

برنامج متواصل

يتضمن مهرجان الكيك العديد من ورش العمل والفعاليات التي تتواصل حتى بعد غد، وتقدم وفق منصات متنوعة تستضيف الطهاة على نحو يومي، ومنها منصة صناعة المخبوزات، وتخمير القهوة، والسكريات، وخبز قوالب الحلوى، والابتكار في عالم الحلويات.

وتشارك في هذه الورش مجموعة كبيرة من الطهاة، من بينهم أفنان الجعيدي، وزارين شوقات، وكلير كلارك، وسارة الصغير، وفاطمة إبراهيم، وسحر العوضي، وغيرهن الكثير.

. 30 علامة، و25 طاهياً محترفاً، يشاركون في المهرجان.