لوحة ملونة بقيم التلاحم والولاء في حديقة الخروس

احتفت ضاحية الخروس في الشارقة، أول من أمس، بعيد الاتحاد الـ54، وسط أجواء مفعمة بالفخر والانتماء، جمعت الأهالي والزوار، وعكست قيم التلاحم المجتمعي والاعتزاز بالإرث.

وانطلقت فعاليات الاحتفال بمسيرة وطنية شاركت فيها الدوائر الحكومية والمدارس والأهالي والفرق المختلفة، وانطلقت في مشهد جسد تواصل تقاليد الاحتفال بهذه المناسبة العزيزة، وعبر عن الولاء والانتماء للوطن وقيادته.

وتواصلت الفعاليات في حديقة الخروس، وشهدت حضوراً كبيراً، وشملت الفعاليات فقرات ثقافية وتراثية، إلى جانب عروض فنية وفلكلورية قدمتها فرق مختلفة، ما أضفى طابعاً وطنياً مميزاً.