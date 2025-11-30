حسين فهمي يخطف الأضواء في مراكش

انطلقت، أول من أمس، الدورة الـ22 للمهرجان الدولي للفيلم بمراكش في المغرب، التي تستمر حتى السادس من ديسمبر المقبل، بمشاركة أكثر من 80 فيلماً من 31 دولة.

تضمن حفل الافتتاح التعريف بلجنة التحكيم التي يترأسها هذا العام المخرج وكاتب السيناريو الكوري الجنوبي بونغ جون هو، كما جرى استعراض الأفلام المشاركة في المهرجان.

وكرم المهرجان في الافتتاح الممثل المصري حسين فهمي، الذي حظي بتصفيق طويل من الحاضرين بقصر المؤتمرات، بعدما قدمته على المسرح زميلته الفنانة يسرا.

وأبدى فهمي سعادته بالتكريم قائلاً: «هو شرف كبير لي، وسعيد بوجودي في مدينة مراكش، هذه المدينة الساحرة التي صورت فيها فيلماً من أوائل أفلامي.. فيلم (دمي ودموعي وابتسامتي) مع النجمة الجميلة نجلاء فتحي». وأضاف الفنان المصري الكبير للحديث عن السينما المغربية: «كان دائماً لها بريقها وسحرها، شاهدت كثيراً من الأفلام المغربية لأصدقائي الكثيرين من صناع السينما الموجود بينهم اليوم.. شرف كبير لي أن أكون من ضمن المكرمين هذه الليلة».

ويكرم المهرجان في هذه الدورة أيضاً الممثلة والمخرجة الأميركية جودي فوستر، والمخرج والسيناريست المكسيكي جيرمو ديل تورو، والممثلة المغربية راوية.

وفي قسم «العروض الاحتفالية» يترقب جمهور المهرجان العرض العالمي الأول للفيلم المصري «الست» عن قصة حياة الفنانة أم كلثوم، من إخراج مروان حامد وبطولة منى زكي.