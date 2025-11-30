بعد توقف 3 سنوات.. استئناف مراقبة الحياة البرية من الفضاء

من المقرر قريباً استئناف عمليات تتبّع الحيوانات عبر الأقمار الاصطناعية، بعد إعادة إطلاق مشروع «إيكاروس» (التعاون الدولي لأبحاث الحيوانات باستخدام الفضاء) عقب توقف دام ثلاث سنوات.

وقال معهد «ماكس بلانك» الألماني لسلوك الحيوانات، بمدينة كونستانس في جنوب ألمانيا، إن صاروخاً من شركة «سبيس إكس» حمل، أول من أمس، قمراً مزوداً بجهاز استقبال صغير إلى المدار، على أن تتبعه أقمار أخرى في السنوات المقبلة.

وأوضح مدير المعهد مؤسس المشروع، مارتين فيكلسكي، أن الجهاز يلتقط من ارتفاع 500 كيلومتر إشارات من أجهزة إرسال صغيرة مثبتة على طيور مهاجرة أو خفافيش أو سلاحف بحرية.

وتكشف البيانات أماكن وجود الحيوانات ومساراتها، ما يساعد في أبحاث السلوك وحماية الأنواع ومكافحة انتشار الأمراض المعدية.

ولأول مرة، من المتوقع أن يعمل النظام عالمياً وفي الوقت الفعلي تقريباً، بحسب فيكلسكي.

وكان مشروع «إيكاروس» أُطلق على متن محطة الفضاء الدولية عام 2020، وجمع هوائي على الوحدة الروسية البيانات ونقلها لباحثين حتى عام 2022، لكن بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا توقف التعاون بين وكالتي الفضاء الألمانية والروسية، وانقطع تدفق البيانات.