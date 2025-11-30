بموكب جبلي.. كمنيتس تودع عامها عاصمة للثقافة الأوروبية

ودعت مدينة كمنيتس، الواقعة في شرق ألمانيا، أمس، عامها كعاصمة أوروبية للثقافة، بموكب جبلي وحفل استعراضي في الهواء الطلق.

وسادت أجواء احتفالية، إذ شارك أكثر من 1000 شخص يرتدون أزياء تقليدية في موكب جاب أنحاء المدينة على أنغام الموسيقى. وتعد المواكب الجبلية جزءاً من التراث الثقافي للمنطقة. ومساء، نظم استعراض لأبرز فعاليات عام الثقافة على المسرح أمام نصب كارل ماركس في وسط المدينة. وتضمن البرنامج مقاطع فيديو وموسيقى، إضافة إلى عرض لفرقة رقص من مدينة أولو الفنلندية، والتي ستتقاسم لقب عاصمة الثقافة الأوروبية لعام 2026 مع مدينة ترينتشين السلوفاكية.

واختتمت الفعاليات مع حفل في الهواء الطلق، إذ تحولت الشوارع المحيطة بالنصب إلى ساحة رقص.

وبحسب ما أعلنه المنظمون أول من أمس، استقطبت كمنيتس نحو مليوني زائر خلال فترة فعالياتها كعاصمة للثقافة، إذ شهد العام نحو 2000 فعالية.