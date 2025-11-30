قمر اصطناعي خاص بحجم «الميكروويف».. لدراسة النجوم

أطلق أول قمر اصطناعي خاص لعلوم الفضاء لدراسة تأثير توهجات النجوم إلى الفضاء ووصل إلى المدار، حسبما قالت الشركة التي أطلقته.

وقالت «بلو سكايز سبيس»، وهي شركة تعمل في مجال بيانات علوم الفضاء، ومقرها لندن، إن قمرها الاصطناعي أطلق بوساطة صاروخ من طراز «فالكون 9» من شركة «سبيس إكس» في كاليفورنيا، مساء أول من أمس.

ونقلت وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا) عن الشركة قولها إن القمر الاصطناعي، الذي يبلغ حجمه حجم الميكروويف، ويحمل اسم «موف» مزود بميكروسكوب، وسيرصد التوهجات النجمية والكواكب الخارجية. وتعتزم «بلو سكايز سبيس» مشاركة البيانات التي سيجمعها «موف» مع مؤسسات الأبحاث المشتركة في خدماتها. وقالت البروفيسورة جيوفانا تينيتي، كبيرة العلماء في «بلو سكايز سبيس» إن «موف» «سيفتح نافذة جديدة على النشاط النجمي الذي كان في السابق مخفياً بدرجة كبيرة عن الأنظار».